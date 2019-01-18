Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle fiyatı üç bin Türk Lirası'nın altında olan televizyon satışlarında banka kartları ve kredi kartlarına dokuz ay taksit uygulanacak.

CEP TELEFONUNA 6 TAKSİT

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında yapılan düzenlemeyle, taksit süreleri; televizyon ile ses ve görüntü sistemleri satışlarında

üç ay, bilgisayar ve tablet bilgisayar ile fiyatı 3 bin 500 TL'nin üzerinde olan cep telefonu satışlarında altı ay olarak

belirlenmişti.

PAZARIN YARISINI OLUŞTURUYOR

Elektronik Cihazlar İmalatçıları Derneği (ECID) verilerine göre sektör 2017'de 2.5 milyon adetlik pazar elde etmişti. Elektronik Cihazlar İmalatçıları Derneği (ECID) verilerine göre 3 bin TL altı TV'ler toplam pazarın yüzde 45'ini yani yaklaşık yarısını oluşturuyor. Bu da yaklaşık 1 milyon civarında TV demek. Sektör yetkilileri taksit sayısının dokuza yükseltilmesiyle birlikte satışların yüzde 20-25 artacağını öngörüyor.