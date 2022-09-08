303 konut boşaltıldı! Mersin'de yangın sürüyor!

Mersin'in Gülnar ilçesinin Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkiindeki ormanlık alanda dün başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek Silifke'nin Hırmanlı Mahallesi'ne kadar yayıldı.
AKARYAKIT İSTASYONU BOŞALTILDI
AA'da yer alan habere göre mahallede farklı mevkiilere sıçrayan yangın nedeniyle bir akaryakıt istasyonu, dinlenme tesisi ve bazı evler tedbir amacıyla boşaltıldı.
GECE 3 HELİKOPTERLE MÜDAHALE EDİLDİ
Bölgede gece boyunca yer ekiplerinin yanı sıra gece görüş ve uçuş sistemli 3 helikopterle yangına müdahale edildi.
YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR
Yeşilovacık Mahallesi'ndeki farklı noktalara sıçrayan yangına sabah saatlerinde de hava ve yer ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
D-400 KARAYOLUNDA TEDBİR ALINDI
BİRÇOK İLDEN DESTEK VERİLDİ
Yangın nedeniyle ulaşıma kapatılan Mersin-Antalya D-400 kara yolunda da tedbirler sürdürülüyor.
Kuvvetli rüzgarın da etkili olduğu bölgedeki yangını söndürme çalışmalarına Mersin'in yanı sıra Adana, Antalya, Karaman ve Konya'dan ekipler ile uçak ve helikopterler destek vermişti.
790 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Yangın, akşam saatlerinde Silifke ilçesi Hırmanlı Mahallesi'ne yayılmıştı. İki ilçede etkili olan yangın nedeniyle tedbir amaçlı 303 konut boşaltılmış, 790 kişi tahliye edilmişti.
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