31 Aralık Perşembe günü İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakasında su kesintisi yaşanacak olan ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından vatandaşlarla paylaşılıyor. Arıza ve tadilat gerekçesiyle su kesintisi yaşanan ilçelerde suların ne zaman geleceği merak konusu. İşte 31 Aralık Perşembe günü İstanbul'da su kesintisi yaşayan ilçeler ve mahalleler

31 ARALIK PERŞEMBE İSKİ SU KESİNTİLERİ