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        Haberler Bilgi Yaşam 31 Aralık yarım gün mü, tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün, 1 Ocak 2025 tatil mi, hangi güne denk geliyor?

        31 Aralık yarım gün mü, tatil mi? 1 Ocak 2025 tatil mi?

        31 Aralık 2024 saat 00.00 itibariyle tüm Türkiye yeni bir yıla merhaba diyecek. Yeni yılın hafta içine denk gelmesi nedeniyle kafalarda da birçok soruya yanıt aranmaya başlandı. Peki 31 Aralık yarım gün mü, tatil mi? 1 Ocak 2025 tatil mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2024 - 17:12 Güncelleme: 11.12.2024 - 17:14
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        Yeni yıl heyecanı başlarken, 31 Aralık yarım gün mü ve resmi tatil mi sorusu, birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanununa göre tatil günleri resmi ve dini bayram olarak ikiye ayrılmaktadır. Peki, 31 Aralık yarım gün mü, tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün, 1 Ocak 2025 tatil mi, hangi güne denk geliyor?

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        YILBAŞI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

        31 Aralık 2024 tarihinde kutlanan yılbaşı bu sene Salı gününe denk geliyor.

        YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN, 31 ARALIK TATİL Mİ?

        2025 resmi tatiller takvimine göre; 31 Aralık Salı tatil değil ancak 1 Ocak 2025 Çarşamba günü resmi tatil.

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        1 OCAK 2025 HANGİ GÜN?

        Bu yıl 31 Aralık tarihi salı gününe denk gelirken, yeni yılın ilk günü yani 1 Ocak ise çarşamba olacak.

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