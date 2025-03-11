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        Haberler Kültür-Sanat Sinema 31. İFSAK Kısa Film Festivali başladı

        31. İFSAK Kısa Film Festivali başladı

        Bu yıl 31'inci kez düzenlenen İFSAK Kısa Film Festivali, 16 Mart'a kadar İFSAK ve Beyoğlu Belediyesi Pera Salonlarında gerçekleştirilecek. Özel gösterimler ve söyleşilerle sinemacılar ve izleyiciyi buluşturan festivalde ayrıca "İFSAK Sinema Emek Ödülü" de sahibini bulacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2025 - 00:06 Güncelleme: 11.03.2025 - 00:06
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        31. İFSAK Kısa Film Festivali başladı
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        Bu yıl 31’inci kez düzenlenen İFSAK Kısa Film Festivali, 16 Mart'a kadar İFSAK ve Beyoğlu Belediyesi Pera Salonlarında gerçekleşiyor. Festival kapsamında yarışmalı Ulusal ve yarışma dışı Uluslararası bölümler yer alıyor. Özel gösterimler ve söyleşilerle sinemacılar ve izleyiciyi buluşturan Festival’de ayrıca “İFSAK Sinema Emek Ödülü” de sahibini buluyor.

        Ulusal Bölüm

        Festivalin ulusal bölümü, 45. İFSAK Kısa Film ve Belgesel Yarışması’nda ön elemeyi geçen filmlerden oluşuyor. Belgesel, Canlandırma, Deneysel ve Kurmaca kategorilerinde baş vuran 297 film, kurgucu Erhan Örs, 44. İFSAK Belgesel ve Kısa Film Yarışması Kurmaca dalı birincisi yönetmen Yiğit Hepsev ve İFSAK Sinema Birimi üyesi Ayten Ünal’dan oluşan ön jüri tarafından değerlendirildi. Ön elemeyi geçen 39 film, yönetmen Gökalp Gönen, akademisyen Özge Özyılmaz ve şair, yazar Pelin Özer’den oluşan ana seçici kurulu tarafından değerlendirilerek, dallarında ödüle layık görülen filmler belirlenecek. Yarışma sonuçları 15 Mart 2025 Cumartesi günü Salon İKSV’de düzenlenecek ödül töreninde açıklanarak ödül alan yönetmenlere plaketleri takdim edilecek.

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        Uluslararası Bölüm

        Yarışma dışı uluslararası bölümde ABD, Almanya, Arjantin, Belçika, Brezilya, Danimarka, Finlandiya, Fransa (İstanbul Fransız Kültür Merkezi’nin katkılarıyla), Hindistan, Hollanda (Hollanda Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu’nun katkılarıyla), İran, İspanya, İsrail, İtalya, Kanada, Kazakistan, Kırgızistan, Kolombiya, Macaristan (Lizst Enstitüsü Macar Kültür Merkezi’nin katkılarıyla), Mısır, Şili, Tanzanya ve Yunanistan olmak üzere 23 ülkeden toplam 53 kısa film yer alıyor.

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        Benden Sana

        Söyleşiler

        Kısa filmlerinin ardından yaptıkları uzun metraj filmlerle öne çıkarak Türk sinemasını dünya festivallerine taşıyan yönetmenlerin konuk olduğu “Kısadan Uzuna” bölümünde bu yılın konuğu Melisa Önel. Yönetmen, filmlerinin gösterimi ardından yapacağı söyleşi ile festivalde yer alarak, kısa ve uzun metraj film deneyimlerini izleyicilerle paylaşacak. Etkinlik 10 Mart Pazartesi günü İFSAK Salonlarında gerçekleşecek.

        Sinemaya emek vermiş kadın yönetmenlerin sektördeki deneyimlerini paylaştıkları “Kadın Sinemacılar Konuşuyor” bölümünün bu yılki konukları Meryem Yavuz, Leyla Yılmaz ve Selda Taşkın... Söyleşi 11 Mart, Salı günü İFSAK salonlarında yapılacak.

        İFSAK Kısa Film Festivali’nde son beş yıldır, sinemaya çeşitli yönlerden katkı sağlamış ve aramızdan ayrılan değerli sinemacıları “Anısına” etkinliğiyle anıyor. Bu yıl, Türkiye’nin ilk sinema profesörü, yine Türkiye'nin ilk sinema kulübü olan Kulüp Sinema 7'nin ve Türk Film Arşivi'nin de kurucusu eğitmen, yönetmen Sami Şekeroğlu (26 Şubat 1937-24 Kasım 2024), 12 Mart 2025 Çarşamba günü, öğrencilerinin ve dostlarının katılacağı bir söyleşi ile anılacak.

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        Yine her yıl sektörden bir konuğun ağırladığı sohbetler dizisinin bu yılki konuğu Hasibe Eren olacak. Eren, 14 Mart Cuma günü İFSAK salonlarında dinleyicilerle buluşarak, “Sinema-Tiyatro-Dizi Üçgeninde Kadın Sanatçı Olmak” üzerine söyleşecek.

        Festivalde ayrıca Hamit Demir tarafından sinemada oyunculuk üzerine verilecek bir de masterclass yer alıyor. Etkinlik, 15 Mart Cumartesi Salon İKSV'de izlenebilecek.

        İFSAK Sinema Emek Ödülü

        Her yıl sinema sektörüne önemli katkı sağlayanlara verilen “İFSAK Sinema Emek Ödülü”nün bu yılki sahibi Fransız Kültür Merkezi sinema salonunun emektar makinisti Aleksandr Senkopovsky olacak. Festival, 16 Mart Pazar günü yarışmada ödül alan filmlerin özel gösterimiyle kapanacak.

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        #İFSAK Kısa Film Festivali
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