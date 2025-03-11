31. İFSAK Kısa Film Festivali başladı

Bu yıl 31’inci kez düzenlenen İFSAK Kısa Film Festivali, 16 Mart'a kadar İFSAK ve Beyoğlu Belediyesi Pera Salonlarında gerçekleşiyor. Festival kapsamında yarışmalı Ulusal ve yarışma dışı Uluslararası bölümler yer alıyor. Özel gösterimler ve söyleşilerle sinemacılar ve izleyiciyi buluşturan Festival’de ayrıca “İFSAK Sinema Emek Ödülü” de sahibini buluyor.

Ulusal Bölüm

Festivalin ulusal bölümü, 45. İFSAK Kısa Film ve Belgesel Yarışması’nda ön elemeyi geçen filmlerden oluşuyor. Belgesel, Canlandırma, Deneysel ve Kurmaca kategorilerinde baş vuran 297 film, kurgucu Erhan Örs, 44. İFSAK Belgesel ve Kısa Film Yarışması Kurmaca dalı birincisi yönetmen Yiğit Hepsev ve İFSAK Sinema Birimi üyesi Ayten Ünal’dan oluşan ön jüri tarafından değerlendirildi. Ön elemeyi geçen 39 film, yönetmen Gökalp Gönen, akademisyen Özge Özyılmaz ve şair, yazar Pelin Özer’den oluşan ana seçici kurulu tarafından değerlendirilerek, dallarında ödüle layık görülen filmler belirlenecek. Yarışma sonuçları 15 Mart 2025 Cumartesi günü Salon İKSV’de düzenlenecek ödül töreninde açıklanarak ödül alan yönetmenlere plaketleri takdim edilecek.

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Uluslararası Bölüm

Yarışma dışı uluslararası bölümde ABD, Almanya, Arjantin, Belçika, Brezilya, Danimarka, Finlandiya, Fransa (İstanbul Fransız Kültür Merkezi’nin katkılarıyla), Hindistan, Hollanda (Hollanda Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu’nun katkılarıyla), İran, İspanya, İsrail, İtalya, Kanada, Kazakistan, Kırgızistan, Kolombiya, Macaristan (Lizst Enstitüsü Macar Kültür Merkezi’nin katkılarıyla), Mısır, Şili, Tanzanya ve Yunanistan olmak üzere 23 ülkeden toplam 53 kısa film yer alıyor.

Benden Sana

Söyleşiler

Kısa filmlerinin ardından yaptıkları uzun metraj filmlerle öne çıkarak Türk sinemasını dünya festivallerine taşıyan yönetmenlerin konuk olduğu “Kısadan Uzuna” bölümünde bu yılın konuğu Melisa Önel. Yönetmen, filmlerinin gösterimi ardından yapacağı söyleşi ile festivalde yer alarak, kısa ve uzun metraj film deneyimlerini izleyicilerle paylaşacak. Etkinlik 10 Mart Pazartesi günü İFSAK Salonlarında gerçekleşecek.