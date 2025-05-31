Türkiye, aktif fay hatları üzerinde yer alması nedeniyle sık sık deprem gerçeğiyle yüzleşiyor. Ülkenin farklı bölgelerinde meydana gelen yer sarsıntıları, hem kamuoyunun hem de uzmanların dikkatle takip ettiği konular arasında yer alıyor. 31 Mayıs 2025 tarihinde de çeşitli büyüklüklerde depremler meydana geldi. Bu depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak kaydedilerek kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, bugün hangi bölgelerde deprem oldu, şiddeti neydi? İşte detaylar...