Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 31 Mayıs 2025 Pazartesi son depremler listesi: AFAD ve Kandilli ile bugün en son nerede, ne zaman ve kaç büyüklüğünde deprem oldu?

        31 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile en son ne zaman ve nerede deprem oldu?

        Türkiye'de her gün yer kabuğunun farklı bölgelerinde çeşitli büyüklüklerde depremler meydana geliyor. Bu sarsıntıların birçoğu hissedilmeyecek kadar küçük olsa da, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak izlenip kayıt altına alınıyor. 31 Mayıs 2025 tarihinde de ülkenin farklı noktalarında arka arkaya depremler kaydedildi. Peki, gün içerisinde hangi illerde deprem oldu, büyüklükleri neydi? İşte, 31 Mayıs 2025 tarihli güncel son depremler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2025 - 07:56 Güncelleme: 31.05.2025 - 07:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türkiye, aktif fay hatları üzerinde yer alması nedeniyle sık sık deprem gerçeğiyle yüzleşiyor. Ülkenin farklı bölgelerinde meydana gelen yer sarsıntıları, hem kamuoyunun hem de uzmanların dikkatle takip ettiği konular arasında yer alıyor. 31 Mayıs 2025 tarihinde de çeşitli büyüklüklerde depremler meydana geldi. Bu depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak kaydedilerek kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, bugün hangi bölgelerde deprem oldu, şiddeti neydi? İşte detaylar...

        2

        EGE DENİZİ'NDE PEŞ PEŞE DEPREM

        Ege Denizi'nde saat 01.31'de 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ardından saat 02.21'de 2.4, saat 02.36'da 2 büyüklüğünde başka depremler oldu.

        3

        BURDUR DA SALLANDI

        Burdur'un Altınyayla ilçesinde saat 05.37'de 2.6 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem yerin 9.99 kilometre altında kaydedildi.

        4

        TÜM DEPREMLER AFAD VE KANDİLLİ TARAFINDAN KAYDEDİLİYOR

        Türkiye'de yaşanan tüm depremler anbean AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        5
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 19 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 19 kent için "sarı" alarm!
        Çocuklarının gözü önünde darbedildi
        Çocuklarının gözü önünde darbedildi
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonunda 11 tutuklama
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonunda 11 tutuklama
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı
        Elon Musk'ın gözündeki morluk dikkat çekti
        Elon Musk'ın gözündeki morluk dikkat çekti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile görüştü
        Mertens ve Muslera'ya duygusal veda!
        Mertens ve Muslera'ya duygusal veda!
        Eşini öldürülmüş halde buldu, tabanca bulunamayınca gözaltına alındı
        Eşini öldürülmüş halde buldu, tabanca bulunamayınca gözaltına alındı
        Osimhen'e 'çevre' baskısı!
        Osimhen'e 'çevre' baskısı!
        Narin Güran cinayetinde karar çıktı
        Narin Güran cinayetinde karar çıktı
        Trump ile Musk ortak açıklamalarda bulundu
        Trump ile Musk ortak açıklamalarda bulundu
        Şampiyon zaferle bitirdi!
        Şampiyon zaferle bitirdi!
        Adem Asil'den ikinci altın madalya!
        Adem Asil'den ikinci altın madalya!
        Kartalkaya iddianamesi kabul edildi!
        Kartalkaya iddianamesi kabul edildi!
        Fenerbahçe'de Tadic ve Dzeko ayrılığı açıklandı!
        Fenerbahçe'de Tadic ve Dzeko ayrılığı açıklandı!
        İngiltere Eski Başbakanı Johnson: Türkiye'nin altyapı vizyonu olağanüstü
        İngiltere Eski Başbakanı Johnson: Türkiye'nin altyapı vizyonu olağanüstü
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Hapse girmemek için denize atmış!
        Hapse girmemek için denize atmış!
        "Genetik kodu daha iyi anlarsak o önemli hastalığı yok edebiliriz"
        "Genetik kodu daha iyi anlarsak o önemli hastalığı yok edebiliriz"