HAFTA SONU İÇİN YAĞIŞ UYARISI GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, hafta sonu Türkiye genelinde yağışlı hava etkili olacak.

Yağışların, Kıyı Ege, Doğu Anadolu'nun iç kesimlerinde kuvvetli, Güney Ege, Batı Akdeniz ile Hatay, Osmaniye çevrelerinde çok kuvvetli olacağı öngörülüyor. Genellikle sağanak şeklinde görülecek yağışların iç kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Yetkililer, beklenen fırtına ve yağışlar nedeniyle özellikle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları, güncel hava durumu raporlarını takip etmeleri konusunda uyardı.