31 Ocak - 1 Şubat hafta sonu güncel hava durumu: Hava nasıl olacak?
31 Ocak - 1 Şubat hafta sonu güncel hava durumu araştırılıyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamalar kapsamında, hava sıcaklığının; Güneydoğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, hafta sonu hava nasıl? İşte 31 Ocak - 1 Şubat Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminleri...
Güncel hava durumu günün en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleri kapsamında, hava durumu sorgulanıyor. Peki, 31 Ocak-1 Şubat hafta sonu hava nasıl olacak? İşte İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...
HAFTA SONU İÇİN YAĞIŞ UYARISI GELDİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, hafta sonu Türkiye genelinde yağışlı hava etkili olacak.
Yağışların, Kıyı Ege, Doğu Anadolu'nun iç kesimlerinde kuvvetli, Güney Ege, Batı Akdeniz ile Hatay, Osmaniye çevrelerinde çok kuvvetli olacağı öngörülüyor. Genellikle sağanak şeklinde görülecek yağışların iç kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Yetkililer, beklenen fırtına ve yağışlar nedeniyle özellikle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları, güncel hava durumu raporlarını takip etmeleri konusunda uyardı.
31 OCAK - 1 ŞUBAT İSTANBUL HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul’da hafta içi başlayan yağmurlu hava hafta sonu da etkisini göstermeye devam edecek. Sıcaklıklar 31 Ocak Cumartesi günü 6 ila 9 derece arasında değişirken, 1 Şubat Pazar günü 5 ila 8 derece civarında seyretmesi bekleniyor.
Ankara'da hafta sonu yağmurlu hava hakim olacak. Sıcaklıklar 31 Ocak Cumartesi günü yaklaşık 9 derece iken, 1 Şubat Pazar günü ise 11 dereceye kadar çıkacağı öngörülüyor.
İzmir’de hafta sonu sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, aynı zamanda kuvvetli sağanak yağışlı hava hakim olacak. Sıcaklıklar 31 Ocak Cumartesi günü 16 dereceye kadar çıkarken, 1 Şubat Pazar günü ise 9 ila 15 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.