Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 31 Ocak - 1 Şubat 2026 güncel hava durumu: Hafta sonu hava nasıl? İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu ile il il hava tahmini

        31 Ocak - 1 Şubat hafta sonu güncel hava durumu: Hava nasıl olacak?

        31 Ocak - 1 Şubat hafta sonu güncel hava durumu araştırılıyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamalar kapsamında, hava sıcaklığının; Güneydoğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, hafta sonu hava nasıl? İşte 31 Ocak - 1 Şubat Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2026 - 22:42 Güncelleme: 31.01.2026 - 08:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Güncel hava durumu günün en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleri kapsamında, hava durumu sorgulanıyor. Peki, 31 Ocak-1 Şubat hafta sonu hava nasıl olacak? İşte İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...

        2

        HAFTA SONU İÇİN YAĞIŞ UYARISI GELDİ

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, hafta sonu Türkiye genelinde yağışlı hava etkili olacak.

        Yağışların, Kıyı Ege, Doğu Anadolu'nun iç kesimlerinde kuvvetli, Güney Ege, Batı Akdeniz ile Hatay, Osmaniye çevrelerinde çok kuvvetli olacağı öngörülüyor. Genellikle sağanak şeklinde görülecek yağışların iç kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

        Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Yetkililer, beklenen fırtına ve yağışlar nedeniyle özellikle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları, güncel hava durumu raporlarını takip etmeleri konusunda uyardı.

        3

        31 OCAK - 1 ŞUBAT İSTANBUL HAVA NASIL OLACAK?

        İstanbul’da hafta içi başlayan yağmurlu hava hafta sonu da etkisini göstermeye devam edecek. Sıcaklıklar 31 Ocak Cumartesi günü 6 ila 9 derece arasında değişirken, 1 Şubat Pazar günü 5 ila 8 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

        Ankara'da hafta sonu yağmurlu hava hakim olacak. Sıcaklıklar 31 Ocak Cumartesi günü yaklaşık 9 derece iken, 1 Şubat Pazar günü ise 11 dereceye kadar çıkacağı öngörülüyor.

        İzmir’de hafta sonu sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, aynı zamanda kuvvetli sağanak yağışlı hava hakim olacak. Sıcaklıklar 31 Ocak Cumartesi günü 16 dereceye kadar çıkarken, 1 Şubat Pazar günü ise 9 ila 15 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        18 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar yağışı
        18 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar yağışı
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        ABD basını: ABD, pazar günü saldırabilir
        ABD basını: ABD, pazar günü saldırabilir
        "Büyük bir armada İran'a doğru gidiyor"
        "Büyük bir armada İran'a doğru gidiyor"
        Venezuela'da genel af çıkıyor
        Venezuela'da genel af çıkıyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular!
        Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular!
        Baba yüreği affetti
        Baba yüreği affetti
        İsrail'den Lübnan'a saldırı
        İsrail'den Lübnan'a saldırı
        Trabzonspor otobüsüne saldırı!
        Trabzonspor otobüsüne saldırı!
        Beşiktaş transferi açıkladı: Kristjan Asllani
        Beşiktaş transferi açıkladı: Kristjan Asllani
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Trabzonspor'a Antalyaspor çelmesi!
        Trabzonspor'a Antalyaspor çelmesi!
        İran AB ordularını "terörist" ilan edecek
        İran AB ordularını "terörist" ilan edecek
        Dramın altından deprem çıktı
        Dramın altından deprem çıktı
        Zelenskiy'den toprak tavizine ret
        Zelenskiy'den toprak tavizine ret
        Az kaldık, çok harcadık
        Az kaldık, çok harcadık
        Shakhtar’ın Brezilyalıları HT Spor'a konuştu!
        Shakhtar’ın Brezilyalıları HT Spor'a konuştu!
        "Ulaşımda çağ atlattık"
        "Ulaşımda çağ atlattık"
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada