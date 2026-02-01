Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin 31 Ocak 2026 Cumartesi reyting sonuçları: AB ve total reyting sıralaması ile dün en çok ne izlendi, hangi yapımlar ilk 10'a girdi?

        31 Ocak 2026 Cumartesi reyting sonuçları açıklanıyor: Düne ait AB ve Total reyting listesi belli oldu mu?

        31 Ocak 2026 Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında prime time kuşağında yoğun bir rekabet yaşandı. Dizilerin yeni bölümleri izleyiciyle buluşurken, yarışma programları ile yerli ve yabancı filmler de farklı izleyici tercihlerine hitap etti. Hikâyesi ve oyunculuk performanslarıyla dikkat çeken yapımlar reyting listelerinde üst sıralara yerleşmeyi başarırken, yayın seçeneklerinin fazlalığı bazı programların izlenme oranlarında geride kalmasına yol açtı. İşte, 31 Ocak 2026 Cumartesi gününün öne çıkan yapımları ve ilk 10 reyting sonuçları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2026 - 08:42 Güncelleme: 01.02.2026 - 08:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        31 Ocak 2026 Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında prime time kuşağında yine yoğun bir rekabet yaşandı. Konusu ve oyuncu performanslarıyla dikkat çeken bazı yapımlar geniş izleyici kitlelerine ulaşarak reyting sıralamasında üst sıralarda yer aldı. Yayın seçeneklerinin fazlalığı ise bazı programların beklenen izlenme oranlarına ulaşamamasına ve listenin alt sıralarında kalmasına neden oldu. İşte, 31 Ocak 2026 Cumartesi gününün öne çıkan yapımları ve ilk 10 reyting tablosu…

        2

        31 OCAK 2026 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

        3

        31 OCAK 2026 CUMARTESİ AB REYTİNG SONUÇLARI

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İran'la ilgili planımızı paylaşamayız"
        "İran'la ilgili planımızı paylaşamayız"
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        Sidiki Cherif, F.Bahçe için İstanbul'da!
        Sidiki Cherif, F.Bahçe için İstanbul'da!
        Bill Gates, Epstein'la ilgili iddiaları yalanladı
        Bill Gates, Epstein'la ilgili iddiaları yalanladı
        Evde uygulanabilen pratik sağlık testleri
        Evde uygulanabilen pratik sağlık testleri
        Sergen Yalçın'dan transfer sözleri!
        Sergen Yalçın'dan transfer sözleri!
        Pezeşkiyan: Halka karşı davranış biçimimiz değişmeli
        Pezeşkiyan: Halka karşı davranış biçimimiz değişmeli
        Beşiktaş galibiyete kanatlandı!
        Beşiktaş galibiyete kanatlandı!
        AKOM'dan flaş uyarı! 4 Şubat'a kadar sürecek!
        AKOM'dan flaş uyarı! 4 Şubat'a kadar sürecek!
        İran'da patlama: Yetkililerden açıklama geldi
        İran'da patlama: Yetkililerden açıklama geldi
        Galatasaray'dan Leroy Sane açıklaması!
        Galatasaray'dan Leroy Sane açıklaması!
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        Vasiyeti ortaya çıktı
        Vasiyeti ortaya çıktı
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        Alın teri mi, soyadı mı?
        Alın teri mi, soyadı mı?