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Haberler Gündem Trafik 34 Nerenin Plakası? 34 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
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34 nerenin plakası? 34 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Motorlu kara taşıtlarının tamponlarında bulunan, beyaz renkli bir alüminyum levha üzerinde yer alan birtakım rakam ve harf kombinasyonlarından meydana gelen tabelalara araç plakası adı verilmektedir. Bir aracın kimlik kartı olan bu plakaların, tüm dünyada kullanılması yasal bir zorunluluktur. Araçların resmî kurumlar tarafından tanınmasını ve o araçlara hukuki, cezai sorumlulukla yüklenmesini sağlayan plakalar, araçların değişmez parçalarıdır. Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

34 Nerenin Plakası? 34 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
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Kara taşıtlarının trafikte denetlenmesini sağlayan plakalar, üzerlerinde yer alan harfler ve rakamlar vasıtasıyla belirli bölgelerle ilişki içinde olan bir kayıt sisteminin ürünüdürler. Peki, 34 hangi şehrin plakası? İstanbul İlçelerinin plaka kodları neler? İşte, tüm detaylar…

34 Plaka Numarası Hangi İlin?

Türkiye’de, 34 plaka kodu nereye ait diye sorulduğunda cevap İstanbul olacaktır. Tarih boyunca dünyanın en önemli şehirlerinden bir tanesi olarak kabul edilmiş olan İstanbul’un bu statüsü, cumhuriyetin ilanından sonra da devam etmiştir.

İstanbul’un 34 plaka numarasına sahip olduğu tarih ise 1962’dir. 1962’nin Ekim ayında alınan bir kararla, Türkiye’deki tüm vilayetlere birer plaka kodu verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu karar neticesinde o an için vilayet statüsünde olan 67 ile bir numara verilmiş ve İstanbul da alfabetik sıralamadaki yeri sebebiyle 34 plaka koduna sahip olmuştur.

Gerek Marmara Bölgesi’nin gerekse de Türkiye’nin en kalabalık şehri olan İstanbul’un yüzölçümü 5.313 kilometrekare, nüfusu ise 2022 sayımına göre 15 milyon 907 bin 951’dir. Şehrin bu kalabalık nüfusu, araç sayılarına da yansımış ve Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları sayısı İstanbul için 4 milyon 940 bin 10 olarak saptanmıştır. 34 plaka koduna sahip olan bu araçlar arasında kamu hizmeti veren araçlardan hususi otomobillere, özel amaca tahsis edilen araçlardan iş makinelere kadar tüm araçlar yer almaktadır.

İstanbul İlçelerinin Plaka Kodları

Türkiye’de kullanılan plakalarda hem iller hem de o illere bağlı ilçelerle alakalı bilgilere ulaşmak mümkündür. Plakaların ilk sırasında yer alan sayılar o aracın hangi ile, plaka kodundan sonra gelen harfler ile harf grupları ise o ile hangi ilçeye kayıtlı olduğunu göstermektedir.

İstanbul’da bulunan 39 ilçenin içinden sizler için seçtiğimiz ilçeler ve bu ilçelerde kullanılan plaka kodları ise şu şekildedir:

Şişli İlçesi Plaka Kodları:

  • 34 AB 0001 – 34 AE 9999
  • 34 FG 001 – 34 FG 999
  • 34 FB 7000 – 34 FB 7999
  • 34 GS 7000 – 34 GS 7999
  • 34 YJ 0001 – 34 YJ 9999
  • 34 YJ 0001 – 34 YJ 9999

Bayrampaşa İlçesi Plaka Kodları:

  • 34 UPA 01 – 34 UZZ 99
  • 34 BK 001 – 34 BM 999
  • 34 BK 0001 – 34 BM 9999
  • 34 BN 0001 – 34 BN 9999
  • 34 DF 0001 – 34 DH 9999
  • 34 DY 0001 – 34 DY 9999
  • 34 EG 0001 – 34 EG 9999
  • 34 YK 0001 – 34 YK 9999
  • 34 ZY 0001 – 34 ZZ 9999

Kadıköy İlçesi Plaka Kodları:

  • 34 CAA 01 – 34 CZZ 99
  • 34 HAA 01 – 34 HZZ 99
  • 34 NAA 01 – 34 NZZ 99
  • 34 Y 0001 – 34 Y 9999
  • 34 YG 001 – 34 YG 999
  • 34 YJ 001 – 34 YJ 999
  • 34 YM 001 – 34 YM 999
  • 34 DA 0001 – 34 DA 9999
  • 34 DB 0001 – 34 DB 9999
  • 34 DC 0001 – 34 DC 9999
  • 34 EL 0001 – 34 EL 9999
  • 34 FB 5000 – 34 FB 5999
  • 34 GS 5000 – 34 GS 5999
  • 34 TS 0001 – 34 TZ 9999
  • 34 UA 0001 – 34 UD 9999

Ümraniye İlçesi Plaka Kodları:

  • 34 GAA 01 – 34 GFZ 99
  • 34 GIA 01 – 34 GIZ 99
  • 34 RAA 01 – 34 RZZ 99
  • 34 DB 001 – 34 DB 999
  • 34 DG 001 – 34 DG 999
  • 34 DJ 001 – 34 DJ 999
  • 34 FB 8000 – 34 FB 8999
  • 34 GS 8000 – 34 GS 8999
  • 34 HM 001 – 34 HM 999
  • 34 DM 001 – 34 DM 999
  • 34 KG 001 – 34 KG 999
  • 34 KB 001 – 34 KB 999
  • 34 KJ 001 – 34 KJ 999
  • 34 KM 001 – 34 KM 999
  • 34 LB 001 – 34 LB 999
  • 34 LG 001 – 34 LG 999
  • 34 LJ 001 – 34 LJ 999
  • 34 LM 001 – 34 LM 999
  • 34 VL 0001 – 34 VU 9999

Eyüp İlçesi Plaka Kodları:

  • 34 GTA 01 – 34 GUZ 99
  • 34 GVA 01 – 34 GVZ 99
  • 34 AK 0001 – 34 AR 9999
  • 34 DU 0001 – 34 DU 9999
  • 34 EC 0001 – 34 EB 9999
  • 34 FB 3000 – 34 FB 3999
  • 34 GS 3000 – 34 GS 3999
  • 34 UM 0001 – 34 UP 9999
  • 34 VA 001 – 34 VA 999
  • 34 VB 001 – 34 VB 999
  • 34 VH 001 – 34 VH 999
  • 34 VK 001 – 34 VL 999
  • 34 VN 001 – 34 VZ 999
  • 34 ZV 0001 – 34 ZV 9999
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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