34 yıldır ekranda SHOW TV var!

Kurulduğu 1 Mart 1991 tarihinden bu yana hafızalara kazınan fenomen dizileri, gündem belirleyen programları ve güvenilir ana haber bülteniyle hayatın tüm renklerini ekranlara taşıyan SHOW TV, 34'üncü yaşını, yayınlanan özel tanıtımla kutladı.

Tam 34 yıldır kahkaha, gözyaşı, mutluluk, hüzün, eğlence, acı, tatlı hayatın içinde hangi duygu varsa izleyiciyle birlikte yaşayan SHOW TV, her eve konuk oldu. İzleyici tarafından 'en çok sevilen ve güvenilen televizyon kanalı' olarak gösterilerek sayısız ödül alan SHOW TV yeni yaşında da birbirinden renkli, farklı, yenilikçi yapımlarını ekranlara taşımaya devam edecek.

Hayatın rengi SHOW TV iyi ki doğdun!