Türkiye’de başta büyükşehirler olmak üzere ülkenin önemli bir bölümünde doğalgaz kullanılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, doğalgaz alt yapısının henüz kurulmadığı 10 binin üstündeki bazı ilçelere de gerekli yatırımın yapılması için çalışmalarını sürdürüyor. İlgili şirketlerle görüşme yapılıyor ve gerekli uyarılarda bulunuyor.

Buna karşılık Türkiye genelinde, 3.5 milyona yakın hane, kapısına kadar gelmesine karşın dairesine ya da konutuna gerekli tesisatı kurup doğalgaz kullanmıyor. İki temel neden öne çıkıyor. Birincisi ekonomik, ikincisi bu konutlarda oturanların kiracı olmaları.

ANKARA’DA MESASİ

Şehiriçi doğalgaz dağıtım şirketlerinin temsilcileri, bir süre önce Ankara’da enerji yönetimini ziyaret etti. Ziyarette, doğalgaz sektörüne ilişkin konular ele alındı. Bunlardan biri de 3.5 milyon haneyi gazla tanıştırma formülü oldu.

Şehiriçi gaz dağıtım şirketleri, “Bu ailelerin ocakta doğalgaz kullanacakları şekilde tesisatlarını biz kuralım. Abone, bu yatırımın bedelini her ay tüp parası kadar taksitlerle bize geri ödesin” önerisinde bulundu. Enerji yönetimi, öneriyi belli itirazlarla “not” etti.

BEDEL NE KADAR?

Sektör uzmanları, yalnızca ocakta doğalgaz kullanmak için yapılması gereken yatırım tutarının bin 500- 2 bin TL olduğuna işaret etti. Konutta, ocak ve ısınma amaçlı yatırım tutarının da 8-10 bin TL dolayında olduğu belirtildi.

ÖNERİ HAYATA GEÇİRİLEBİLİR Mİ?

Dağıtım şirketlerinin bu önerisinin hayata geçirilmesi için bir yasa değişikliği gerekiyor. Çünkü, şehiriçi doğalgaz dağıtım şirketlerinin yasayla tanımlanan görevleri arasında “konut içi” bulunmuyor. Konut içi, tesisat firmalarının alanına giriyor. Öneri doğrultusunda atılacak adım için yasa değişikliği zorunlu. Elbette, bu değişikliğin iç tesisat şirketlerinin direnciyle karşılaşması da beklenmeli. Enerji yönetiminin bu konuda alacağı pozisyonu zaman gösterecek.