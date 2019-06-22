3600 ek göstergede son durum nedir? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? sorularının cevabı milyonlarca vatandaş tarafından merak konusu oldu. 3600 ek gösterge konusuna yönelik İçişleri Bakanı Soylu'dan önemli açıklamalar geldi. İşte 3600 ek gösterge yasasına yönelik son gelişmeler...

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor? Ek gösterge, devlet memurlarının maaşları ile emekli ikramiye ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodudur. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2200 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla ikramiye ve maaş alıyor.

3600 EK GÖSTERGE NEDEN ÖNEMLİ?

Memurların maaşlarının hesaplanmasında uygulanan Ek Gösterge 3600 aynı zamanda emeklilik maaşlarının hesaplanmasında da kullanılıyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirleniyor.

3600 ek gösterge emeklilik haklarına etkisinin fazla olması nedeniyle memurlarda emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli bir göreve atanma ya da ek göstergelerinin bu düzeye çıkarılması isteği doğuruyor.

Memuriyette 30 hizmet yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşmış olan yükseköğrenim mezunu personel arasında ek göstergeden yararlanmayan ya da ek göstergesi 3600'dan düşük olanların ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi durumunda aylık ücretlerinde ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik yaratıyor.

Öğretmen, polis, din görevlileri, hemşireler başta olmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olan pek çok memur ilgili yasanın meclise gelmesini bekliyor.

EK GÖSTERGE NASIL HESAPLANIYOR?



Ek gösterge rakamları; unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2200 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla maaş ve ikramiye alabiliyor.

3600 EK GÖSTERGEDEN KAÇ KİŞİ ETKİLENECEK?

3600 ek göstergede 4 meslek grubu; polis, öğretmen, hemşire ve din görevlisi için tek paket hazır. Yaklaşık 1.6 milyon memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge ile ilgili hazırlıklar tamamlandı. Yeni düzenlemeyle beraber hem emekli maaşları hem de memur maaşları ve emekli ikramiyelerinde artışlar olacak.

3600 ek gösterge yasasının ne zaman çıkacağı merak ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı uzmanlarıyla birlikte çalışan AK Parti Grubu'nun teklifi, ilerleyen haftalarda Meclis'e sunacağı ifade ediliyor.

3600 EK GÖSTERGE NELERİ DEĞİŞTİRECEK?

Ek gösterge 3600 tartışmalarının önemli bir konusu da memur maaşları, emekli aylığı ve emekli ikramiyesinde meydana getirdiği değişiklik. Ek gösterge, artışıyla birlikte özellikle emekli ikramiyeleri ve emekli maaşlarını artıyor.

Ek göstergede yapılması beklenen düzenlemeyle gerçekleşecek artışlar, ortalama olarak şöyle;

EK GÖSTERGE 2200'DEN 3600'E ÇIKARSA

Aylık net maaş artışı: 32 lira

Emekli maaş artışı: 650 lira

Emekli ikramiyesi: 32 bin 210 lira

EK GÖSTERGE 3000'DEN 3600'E ÇIKARSA

Aylık net maaş artışı: -34 lira (34 lira azalma olacak)

Emekli maaş artışı: 550 lira

Emekli ikramiyesi: 20 bin 710 lira

3600 EK GÖSTERGEDE SON GELİŞME!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen yıl mayıs ayında müjdesini verdiği 3600 ek göstergeyi, yaklaşık 1.6 milyon emekli ve memur bekliyor.

Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "3600 ek göstergeyle ilgili hükümetimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın sözüdür ve biz bunu gerçekleştireceğiz. İhtiyaç da var. Bunu da söyleyeyim. Çünkü çalışma maaşlarıyla emekli maaşları arasında fark var. Bu fark yönetilebilir bir fark değildir. Bunu biliyoruz ve sağlayacağız. Bunun oluşturduğu sıkıntılar da söz konusu. Farkındayız ve biliyoruz. Bu sözü Sayın Cumhurbaşkanımız 24 Haziran seçimleri kampanyasında verdi ve biz sözün arkasındayız. Yapabileceğimiz en kısa zamanda bunu gerçekleştireceğiz. Bu bizim sözümüz." dedi.

Öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ve idarecilere verilecek 3600 ek gösterge ile ilgili yasa teklifinin önümüzdeki dönemde Meclis’e sunulması tahmin ediliyor.