Hitit başkenti Hattuşa'nın bulunduğu platoyu saran iki vadiyi dolaşan toplam 23 kilometrelik Budaközü parkuru; asma köprüleri, su geçişleri, mağaraları, ahşap yürüyüş platformları ve eşsiz doğasıyla ziyaretçilerin en çok tercih ettiği bölüm olarak dikkati çekiyor. Ziyaretçiler, doğa yürüyüşünün ardından hem UNESCO Dünya Kültür Mirası hem de Dünya Belleği listelerinde yer alan Hattuşa Antik Kenti ve Yazılıkaya Açık Hava Tapınağı'nı ziyaret ederek 8 bin yıllık tarihi keşfedebiliyor.