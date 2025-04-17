39 yaşında hayatını kaybeden Michelle Trachtenberg'in ölüm nedeni açıklandı

Şubat ayında evinde ölü bulunan oyuncu Michelle Trachtenberg'in ölüm nedeni belli oldu. 'Buffy the Vampire Slayer' ve 'Gossip Girl' dizilerindeki rolleriyle tanınan ABD'li oyuncu, New York'taki evinde 'bilinçsiz ve tepkisiz' halde bulunmuştu. Eve gelen sağlık görevlileri, oyuncunun öldüğünü belirlemişti.

Yakın zamanda karaciğer nakli olan oyuncunun diyabetten kaynaklanan komplikasyonlardan dolayı yaşamını yitirdiği açıklandı. Oyuncunun sağlık sorunu olduğu ve ölümünün doğal nedenlerle ilişkili olduğu belirtildi.

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39 yaşında hayata veda eden Trachtenberg'in ailesi, oyuncuya otopsi yapılması yönündeki teklifi reddetmişti. New York'taki adli tıp kurumu, herhangi bir suç şüphesi olması durumunda aileye sormaksızın otopsi yapıldığını, ancak Michelle Trachtenberg'in ölümünde bir şüphe olmadığı için otopsi yapmayacaklarını açıklamıştı.

Adli tıp kurumu, oyuncuya otopsi yapılmadığını ancak toksikoloji test sonuçlarının ölüm nedeni hakkında bilgi sağladığını söyledi.

Michelle Trachtenberg ve 'Gossip Girl'deki rol arkadaşı Blake Lively

Trachtenberg, 'Buffy the Vampire Slayer' dizisindeki Dawn Summers karakteri ve 'Gossip Girl' dizisindeki Georgina rolüyle tanınıyordu.