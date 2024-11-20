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        Haberler Gündem Güncel 39 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı | Son dakika haberleri

        39 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

        Çorum'da hakkında 39 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 09:36 Güncelleme: 20.11.2024 - 09:36
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        39 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
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        Çorum Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, hakkında yakalama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik uygulama yapıldı.

        Denetimde, hakkında hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 39 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.T. (26) yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin farklı noktalarında yapılan uygulamalarda ise 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ruhsatsız silah bulundurma suçundan gözaltına alınan S.A. ve A.G, polis merkezine götürüldü.

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        #çorum
        #hükümlü
        #aranan suçlular
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