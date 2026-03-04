Canlı
        Haberler Dış Yazar 3XL Kaç Beden? 3XL Kaç Numara, Hangi Beden ve Kaç Kilo? (Kadın ve Erkek)

        3XL Kaç Beden? 3XL Kaç Numara, Hangi Beden ve Kaç Kilo? (Kadın ve Erkek)

        Hazır giyim sektöründe beden ölçüleri markaya ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir. Özellikle büyük beden kategorisinde yer alan ölçüler, alışveriş yaparken kafa karışıklığı yaratabiliyor. 3XL Kaç Beden? 3XL Kaç Numara, Hangi Beden ve Kaç Kilo? (Kadın ve Erkek) İşte kadın ve erkekler için 3XL beden hakkında merak edilen tüm detaylar…

        Giriş: 04.03.2026 - 16:23
        3XL Kaç Beden?

        3XL Kaç Beden?

        3XL, “Triple Extra Large” ifadesinin kısaltmasıdır ve büyük beden grubunda yer alır. Genellikle XL ve XXL bedenlerden sonra gelir. Türkiye’deki numaralı sistemde karşılığı kadın ve erkek için farklılık gösterebilir.

        Genel olarak:

        Kadınlarda: 3XL ≈ 50-52 beden

        Erkeklerde: 3XL ≈ 58-60 beden

        Ancak bu ölçüler markaya, kalıba ve kesime göre değişebilir.

        Kadınlarda 3XL Kaç Numara?

        Kadın giyiminde 3XL genellikle 50 veya 52 bedene denk gelir. Bazı markalarda 54 bedene kadar çıkabilir. Özellikle elbise, bluz, tunik ve mont gibi ürünlerde kalıp farklılıkları görülebilir.

        Kadın 3XL Ortalama Vücut Ölçüleri:

        Göğüs: 120–128 cm

        Bel: 105–115 cm

        Basen: 125–135 cm

        Bu ölçüler markalara göre birkaç santim değişebilir.

        Erkeklerde 3XL Kaç Numara?

        Erkek giyiminde 3XL genellikle 58 veya 60 bedene karşılık gelir. Tişört, gömlek, mont ve ceketlerde yaygın olarak kullanılır.

        Erkek 3XL Ortalama Vücut Ölçüleri:

        Göğüs: 130–138 cm

        Bel: 120–130 cm

        Boy aralığı: 175–190 cm

        Pantolonlarda ise bel ölçüsüne göre farklılık olabilir (örneğin 44-46 inch arası).

        3XL Kaç Kilo?

        Kilo bilgisi kişiden kişiye değişir çünkü aynı kilodaki iki kişinin vücut yapısı farklı olabilir. Ancak genel bir aralık vermek gerekirse:

        Kadınlarda:

        Ortalama 95 – 115 kilo arası

        Erkeklerde:

        Ortalama 110 – 135 kilo arası

        Bu değerler boy uzunluğuna ve vücut tipine göre değişiklik gösterir.

        3XL ile 2XL Arasındaki Fark Nedir?

        3XL, 2XL’den bir beden daha büyüktür.

        Göğüs ve bel ölçüsünde genellikle 4–6 cm fark bulunur.

        Daha bol ve rahat kesim sunar.

        Eğer 2XL dar geliyorsa 3XL tercih edilebilir.

        3XL Her Markada Aynı mı?

        Hayır. Hazır giyimde standart beden tablosu olsa da:

        Bazı markalar dar kalıp üretir.

        Bazıları oversize (bol kesim) üretir.

        Avrupa ve ABD bedenleri farklı olabilir.

        Bu nedenle alışveriş yaparken mutlaka markanın beden tablosuna bakılmalıdır.

        3XL Beden Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

        Vücut ölçülerinizi mezura ile ölçün.

        Ürünün kalıbını kontrol edin (Slim Fit, Regular Fit, Oversize).

        Kumaş türüne dikkat edin (esnek kumaşlar daha rahat olabilir).

        İade ve değişim şartlarını kontrol edin.

        3XL Büyük Beden mi?

        Evet, 3XL genellikle büyük beden kategorisinde yer alır. Özellikle “plus size” koleksiyonlarında bulunur. Ancak günümüzde birçok marka geniş beden aralığı sunduğu için büyük beden seçenekleri daha yaygın hale gelmiştir.

        3XL beden, kadınlarda ortalama 50-52, erkeklerde ise 58-60 bedene denk gelir. Kilo aralığı kadınlarda 95-115 kg, erkeklerde 110-135 kg arasında değişebilir. Ancak en doğru beden seçimi için kilo yerine göğüs, bel ve basen ölçülerini dikkate almak gerekir.

        Marka ve kalıp farklılıkları nedeniyle alışveriş öncesinde mutlaka beden tablosu kontrol edilmeli ve mümkünse ürün yorumları incelenmelidir. Doğru beden seçimi hem konfor hem de şık bir görünüm için oldukça önemlidir.

