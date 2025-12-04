4 ARALIK 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

Alp-Himalaya deprem kuşağında bulunan Türkiye'de Kuzey, Doğu ve Batı Anadolu olarak adlandırılan üç büyük fay hattı yer alıyor. Bu sebeple ülkemizde sık sık deprem meydana geliyor. Haliyle ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede ve kaç büyüklüğünde oldu?’’ soruları da gündemden düşmüyor. Yaşadıkları bölgede en ufak sarsıntı hissedenler Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerini kontrol ediyor. 4 Aralık 2025 son depremler listesi ile bugün meydana gelen depremleri anlık olarak inceleyebilirsiniz.