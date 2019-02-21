İstanbul'da, kasten 4 kişinin öldürülmesi, öldürme ve yaralamaya teşebbüs, mala zarar vermek ve suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak gibi suçlardan aranan "Arap Emrah" lakaplı Emrah Sever, polis tarafından düzenlenen operasyonla Sultangazi'deki bir gecekonduda yakalandı. Zanlı Emrah Sever ve çete üyeleri, onlarca aracı Alibeyköy Barajı'na atmakla da gündeme gelmişti.

İKİ YIL ÖNCE DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Sultangazi, Çağlayan Adliyesi ve Gaziosmanpaşa’da 3 kişinin hayatını kaybettiği 3 kişinin de yaralandığı silahlı çatışmanın taraflarından olan Emrah Sever ve 12 adamı, 2017 yılında da polis tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.