        4 farklı yeri kundakladı! Yakalandı!

        4 farklı yeri kundakladı! Yakalandı!

        İstanbul Beylikdüzü'nde iki araçta, bir okul önünde bulunan güvenlik kulübesinde ve bir büfede yangın çıktı. 4 olayın da kundaklama olduğu belirlenirken, saldırganın bir kadın olduğu tespit edildi. Yakalanan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen A.Ö. adlı kadın, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 14:30 Güncelleme: 04.12.2025 - 14:30
        
        Beylikdüzü'nde farklı günlerde 4 ayrı noktada çıkan yangınlarla ilgili yapılan çalışmalarda, olayların A.Ö. isimli kadın tarafından kundaklama amacıyla çıkarıldığı belirlendi.

        DHA'nın haberine göre düzenlenen operasyonla yakalan A.Ö., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Büyükşehir Mahallesi'nde art arda meydana gelen şüpheli yangınlarla ilgili inceleme başlattı. 23 Kasım ve 29 Kasım'da iki araçta, 1 Aralık'ta okul önünde bulunan güvenlik kulübesinde ve aynı tarihte bir büfede yangın çıktı.

        Olay yerlerine ait güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, dört yangının da A.Ö. (42) tarafından çıkarıldığını tespit etti. Şüpheli, 2 Aralık'ta evine yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda A.Ö.'nün psikolojik sorunları olduğu ve yangınları bu nedenle çıkardığının anlaşıldığı belirtildi. Şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

