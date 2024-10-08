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        Haberler Gündem Güncel 4 günde 38 araç trafikten men edildi | Son dakika haberleri

        Burdur'da 4 günde 38 araç trafikten men edildi

        Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin 4 gün süren denetimi kapsamında 38 araç trafikten men edilirken, 3 sürücü belgesi de geri alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 14:14 Güncelleme: 08.10.2024 - 14:14
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        4 günde 38 araç trafikten men edildi
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        Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ilin çeşitli noktalarında 27-30 Eylül tarihleri arasında il genelinde alkol etkisinde araç kullanma, motosiklet ve motorlu bisiklet kullanımı ve radarla hız denetimi yapıldı.

        Denetimlerde 8 bin 176 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

        Trafik kurallarına uymayan 391 araca ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı, 3 sürücü belgesi geri alındı, 38 araç ise trafikten men edildi.

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