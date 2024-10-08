Burdur'da 4 günde 38 araç trafikten men edildi
Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin 4 gün süren denetimi kapsamında 38 araç trafikten men edilirken, 3 sürücü belgesi de geri alındı
Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ilin çeşitli noktalarında 27-30 Eylül tarihleri arasında il genelinde alkol etkisinde araç kullanma, motosiklet ve motorlu bisiklet kullanımı ve radarla hız denetimi yapıldı.
Denetimlerde 8 bin 176 araç ve sürücüsü kontrol edildi.
Trafik kurallarına uymayan 391 araca ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı, 3 sürücü belgesi geri alındı, 38 araç ise trafikten men edildi.