Antalya'nın Manavgat ilçesi Yukarı Hisar Mahallesi Tugayoğlu Caddesi'nde bulunan iş merkezinin 4'üncü katında ailesiyle birlikte oturan 16 yaşındaki G.K., cumartesi günü saat 03.30 sıralarında, balkona çıktı. Bilinmeyen nedenle dengesini kaybeden kız, iş hanının 1'inci katında bulunan ara boşluğa düştü. Yaralanan kızın çığlıklarına uyanan ailesi ve çevredekiler, hemen yardıma koşup sağlık ekibine haber verdi.

İTFAİYEDEN YARDIM İSTENDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. G.K.'nin düştüğü yerde bulunan dairenin boş ve kapısının da kilitli olması nedeniyle itfaiyeden yardım istendi. İtfaiye görevlileri, dairenin çelik kapısını uzun uğraşlar sonucu güçlükle kırdı. Kapının kırılmasıyla kıza ulaşan sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından G.K.'yi ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürdü. G.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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