Bursa'da Fatma K., apartmanın 4'üncü katından atladı. Kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İHA'nın haberine göre olay, geçen gün sabah saatlerinde Osmangazi ilçesi Doğanbey TOKİ konutlarında meydana geldi. İddiaya göre, sevgilisi ile kavga eden Fatma K., apartmanın 4'üncü katında bulunan evlerinin camından atladı. Bunun üzerine sevgilisi koşarak Fatma K.'nin yanına indi.

Sevgilisinin yerde yattığını gören adam hemen 112'yi aradı. Bu sırada da Fatma K.'nin başında "Sen ne yaptın Fatma, ölme" diye dakikalarca ağıt yaktı. Talihsiz kadın gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi. Fatma K.'nin sevgilisi gözaltına alındı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.