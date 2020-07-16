İHA

Ocak ayında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a seyir halinde olan yolcu otobüsünde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine operasyon başlattı.

İHA'nın haberine göre ekipler, TEM Otoyolu üzerinde seyir halinde olan şüpheli yolcu otobüsünü durdurarak araç içerisinde narkotik köpeği ile arama yaptı. Yapılan aramalarda otobüste yolcu olarak bulunan Seda A.E. (26) isimli kadının çantasında 3 kilo 894 gram esrar ele geçirildi. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen kadın, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"ÇOCUKLARIM NEREDE BİLMİYORUM"

Bolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “uyuşturucu madde ticareti” suçlamasıyla tutuklu yargılanan Seda A.E., ilk kez hakim karşısına çıktı.

Tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS üzerinden mahkemeye katılan Eker, kötü yola düşmemek için uyuşturucu taşıdığını belirterek, “Bu işi yapmasaydım kötü yola düşecektim. Kötünün içinde en iyisi buydu. Bana bu iş karşılığında 2 bin lira para vereceklerdi. Benim 3 çocuğum var. Şuan çocuklarımın nerede olduğundan haberim yok.

Babaları da cezaevinde mi değil mi onu da bilmiyorum. Cezaevinden çıktığımda kadın sığınma evine gitmek zorunda kalacağım. Psikolojik olarak çok kötü durumdayım. Tahliyemi istiyorum” dedi.

Seda A.E.’nin savunmasının ardından mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek mahkemeyi ileri bir tarihe erteledi.