4 kişinin ölümüne yol açan sürücünün ifadesi ortaya çıktı!

Batman'da 4 kişinin ölümüne neden olan sürücü: Olay yerine gidenlerden insanlara çarptığımı öğrendim

Batman'da hafif ticari aracıyla çarptığı aynı aileden 2’si çocuk, 4 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olan ve tutuklanan Mehmet Ali Aydın’ın (19) ifadesi ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre olay günü Kıra Dağı piknik alanına gittiğini belirten Aydın, “Yol karanlıktı. Köpeğe çarptığımı sandım. Akaryakıt istasyonunda durdum. Oradakilere köpeğe çarptığımı söyledim. Şahıslar olay yerine gittiklerinde onlardan, insanlara çarptığımı öğrendim. Emniyete giderek teslim oldum” dedi.

REKLAM 6 KİŞİYE ÇARPTI, 4'Ü YAŞAMINI YİTİRDİ Kaza, Batman-Beşiri kara yolu organize sanayi bölgesi mevkiinde, 28 Temmuz gecesi meydana geldi. Mehmet Ali Aydın (19) yönetimindeki hafif ticari araç, düğün salonundan çıkan ve yolun karşısına geçmeye çalışan aynı aileden 6 kişiye çarptı. Kazanın şiddetiyle aile fertleri metrelerce savruldu.

İhbar üzerine bölgeye, sağlık, UMKE, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Süleyman Oğuz (48), oğlu Sefa Oğuz (12), İlyas Oğuz (40) ve onun oğlu Demhir Oğuz'un (4) hayatını kaybettiği belirlendi. Süleyman ve İlyas Oğuz kardeşlerin yaralanan babası ve annesi ise hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Cenazeler otopsi için morga götürülürken, aracı yakındaki akaryakıt istasyonuna park eden Mehmet Ali Aydın, daha sonra başka bir araçla güvenlik güçlerine teslim oldu. İki kardeş ile çocuklarının cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından Petrol Mezarlığı'nda toprağa verildi. İlyas Oğuz'un Yavuz Selim Ortaokulu'nda Sosyal Bilgiler Öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi.

Sürücü Mehmet Ali Aydın'a farklı tarihlerde plakasız araç kullanma, çakarlı araç kullanma, hız limitini aşma ve zorunlu trafik sigortasız araç kullanma gibi farklı ihlallerden cezai işlem uygulandığı tespit edildi. Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde de Oğuz ailesi yolun ortasında sağ şeritten araçların geçmesini beklerken, sol şeritten hızla gelen hafif ticari araç, aileye çarpıyor. Aile, çarpmanın etkisiyle metrelerce savruluyor.