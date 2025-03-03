Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre obezite oranları her yıl artış gösteriyor ve obezite, kalp hastalıkları, diyabet, yüksek tansiyon gibi birçok kronik hastalığın en önemli risk faktörlerinden biri olarak kabul ediliyor. 4 Mart'ta düzenlenen etkinlikler ve kampanyalarla, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve obezitenin önlenmesine yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılır. Aynı zamanda, hükümetler ve sağlık kuruluşları bu konuda politikalar geliştirmeye teşvik edilir.