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        Haberler Bilgi Gündem 4 Mart ne günü? 4 Mart Dünya Obezite Günü anlamı ve önemi nedir? 4 Mart'ta ne oldu?

        4 Mart ne günü? 4 Mart Dünya Obezite Günü anlamı ve önemi

        Bugün, 4 Mart Dünya Obezite Günü kapsamında tüm dünyada obeziteye dikkat çekiliyor. Sağlık uzmanları, obezitenin sadece estetik bir sorun olmadığını, kalp hastalıkları, diyabet ve yüksek tansiyon gibi ciddi sağlık problemlerine yol açtığını vurguluyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre obezite oranları her geçen yıl artarken, sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivitenin önemi bir kez daha ön plana çıkıyor. İşte 4 Mart Dünya Obezite Günü anlamı ve önemi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2025 - 23:54 Güncelleme: 03.03.2025 - 23:54
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        4 Mart Dünya Obezite Günü, obeziteye karşı farkındalığı artırmak ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla kutlanıyor. Obezite, modern yaşamın getirdiği hareketsizlik ve sağlıksız beslenme alışkanlıkları nedeniyle giderek yaygınlaşıyor. Uzmanlar, obezitenin sadece bireysel bir sorun olmadığını, toplumsal bir sağlık problemi haline geldiğini belirtiyor. Bugün düzenlenen etkinlikler ve kampanyalarla, sağlıklı beslenme ve aktif yaşamın önemi vurgulanıyor. İşte detaylar...

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        4 MART OBEZİTE GÜNÜ NEDİR, NASIL ORTAYA ÇIKTI?

        4 Mart Dünya Obezite Günü, obeziteye karşı küresel farkındalığı artırmak ve bu sağlık sorununa yönelik çözümler geliştirmek amacıyla 2015 yılında Dünya Obezite Federasyonu (World Obesity Federation) tarafından başlatıldı. Bu özel gün, obezitenin yalnızca bireysel bir sorun olmadığını, aynı zamanda dünya genelinde ciddi bir halk sağlığı problemi haline geldiğini vurguluyor.

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        Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre obezite oranları her yıl artış gösteriyor ve obezite, kalp hastalıkları, diyabet, yüksek tansiyon gibi birçok kronik hastalığın en önemli risk faktörlerinden biri olarak kabul ediliyor. 4 Mart'ta düzenlenen etkinlikler ve kampanyalarla, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve obezitenin önlenmesine yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılır. Aynı zamanda, hükümetler ve sağlık kuruluşları bu konuda politikalar geliştirmeye teşvik edilir.

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