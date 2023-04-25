Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam Astroloji 4 Ocak Hangi Burç? 4 Ocak Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
ABONE OL

4 Ocak hangi burç? 4 Ocak burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

Ocak ayında doğan kişilerin güneş ve ay burcu astrolojiyle ilgilenen kişiler tarafından merak ediliyor. Ocak ayının ilk haftasına denk gelen 4 Ocak'ın hangi burca denk geldiğini ve özelliklerini sizler için derledik...

4 Ocak Hangi Burç? 4 Ocak Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
HABERTURK.COM

4 Ocak, astrolojideki karşılığı ile 12 burç arasından Oğlak burcuna dahildir. Oğlak burcu, genellikle 22 Aralık ile 20 Ocak tarihleri arasında doğan kişilerin burcudur. Oğlak burcu, toprak elementinin bir parçasıdır ve Satürn gezegeni tarafından yönetilir.

4 Ocak Oğlak Burcu Özellikleri Nelerdir?

4 Ocak burcu özellikleri ya da burç karşılığıyla Oğlak burcu özellikleri genel olarak genellikle disiplinli, kararlı, sorumluluk sahibi ve güçlü karakterli olarak tanımlanırlar. Toprak elementi burcu olmasından kaynaklı olarak ciddi yönleri güçlü kişilerdir. 4 Ocak’ta doğan kadınlar ve erkeklerin özellikleri birinden farklılık gösterebilir.

4 Ocak Burcu Erkeği Özellikleri Nelerdir?

  • Pratik ve gerçekçi düşünen kişiler olan Oğlak burcu erkekleri hayalleri olsa da bunları gerçekleştirebilecekleri planları ve stratejilerini gerçekçi yollarla ele alır o şekilde gerçekleştirirler.
  • Sabırlıdırlar ve hedeflerine ulaşmak için uzun vadeli planlar yapar, planlarının sonucunu görene kadar da pes etmezler.
  • Güçlü bir iş ahlakına sahiptirler ve işlerini sonuna kadar tamamlamak için elinden geleni yaparlar. Bu sebeple kariyerlerinde aranan ve başarılı isimler olarak anılırlar.
  • Disiplinli ve düzenli bir yaşam tarzına sahip olan Oğlak burcu erkekleri rutinlerine sıkı sıkıya bağlıdırlar ve olağan dışı durumlar hariç rutin dışına çıkmazlar.
  • Bağımsızdırlar ve yalnız kalmaktan hoşlanırlar.

4 Ocak Burcu Kadını Özellikleri Nelerdir?

  • Oğlak burcu kadınları genellikle disiplinli, çalışkan, kararlı ve ciddi kişilikleri ile tanınırlar. İşlerini ve hedeflerini gerçekleştirmek için elinden gelen her şeyi yaparlar. Aynı zamanda, pratik ve gerçekçi bir bakış açısıyla hayatı ele alırlar ve sorunları çözmek için mantıklı yaklaşımlar benimserler.
  • Oğlak burcu kadınları, geleneksel değerlere önem verirler ve sadakat, saygı ve çalışkanlık gibi erdemlere oldukça önem verirler. Çevrelerindeki insanlara karşı sevecen ve anlayışlı davranırlar ancak aynı zamanda kendilerine de aynı şekilde davranılmasını beklerler. Aksi takdirde soğuk ve mesafeli kişiler de olabilirler.
  • Sosyal ortamlarda, Oğlak burcu kadınları genellikle tutucu davranırlar ve doğru olanı yapmaya çalışırlar. Ayrıca, özgüvenleri yüksektir ve kendilerine güvenirler. Ancak, bazen abartılı bir şekilde titiz ve eleştirel olabilirler ve sıkıntılı bir şekilde endişe edebilirler.

4 Ocak Oğlak Burcu Yükseleni Nedir?

Yükselen burç doğum gününden ziyade doğum saatiyle bağdaştığından dolayı herkesin yükselen burcu doğum saatine göre farklılık göstermektedir.

4 Ocak’ta Doğan Ünlüler Kimlerdir?

4 Ocak’ta doğan Türk ünlüler arasındaki isimler müzik sanatçısı Nur Yoldaş ve oyuncu Öner Erkan bu isimler arasındadır. Futbolcularda ise Coşkun Özarı, İbrahim Akın ve Gökhan Gönül de 4 Ocak’ta doğmuştur.

4 Ocak’ta doğan yabancı ünlü ve futbolcular arasında ise oyunculardan Emma Mackey, Jaeden Martell, Graham McTavish bulunurken futbolcular arasında ise Kees van Wonderen, Miguel, Younes Kabou ve Toni Kroos bulunur.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

20 Haziran Hangi Burç? 20 Haziran Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 20 Haziran hangi burç?
19 Haziran Hangi Burç? 19 Haziran Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 19 Haziran hangi burç?
18 Haziran Hangi Burç? 18 Haziran Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 18 Haziran hangi burç?
17 Haziran Hangi Burç? 17 Haziran Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 17 Haziran hangi burç?
16 Haziran Hangi Burç? 16 Haziran Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 16 Haziran hangi burç?
14 Haziran Hangi Burç? 14 Haziran Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 14 Haziran hangi burç?
Yaralı bulunan yavru yunus denizle buluştu
YAŞAM Yaralı bulunan yavru yunus denizle buluştu
13 Haziran Hangi Burç? 13 Haziran Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 13 Haziran hangi burç?
12 Haziran Hangi Burç? 12 Haziran Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 12 Haziran hangi burç?
11 Haziran Hangi Burç? 11 Haziran Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 11 Haziran hangi burç?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.