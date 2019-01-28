Kafeteryada film gibi operasyon

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Ümraniye'de bulunan bir reklam şirketine giden vergi müfettişleri yaptıkları incelemede muhasebe kayıtlarında bir defterin eksik olduğunu görerek tutanak tuttu. Polis kayıtlarına göre bir süre sonra işyeri sahibine ulaşan N.T. adlı kişi vergi müfettişlerini tanıdığını aracılık yaparak büyük bir cezadan kurtarabileceğini söyledi. N.T. bir kaç gün sonra tekrar arayarak 250 bin lira karşılığında sorunun çözüleceğini iş yeri sahibi Y.E.'ye bildirdi.
İŞ YERİ SAHİBİ RÜŞVETÇİLERİ ŞİKAYET ETTİ
DHA'nın haberine göre, iş yeri sahibi Y.E., Maliye Bakanlığına başvurarak kendisinden rüşvet istendiğin bildirdi. Bunun üzerine Maliye Bakanlığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, durumdan savcılıkta haberdar edildi. Savcılık talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği tarafından soruşturma başlatıldı.
RÜŞVET PAZARLIĞI YAPILDI
Gasp Büro Amirliği ekiplerinin gözetiminde sürdürülen sözde pazarlıklar sonucu şüphelilerin istediği 250 bin liralık rüşvet pazarlıkla 50 bin lira indirildi. Polis operasyon için düğmeye basarken işyeri sahibi Y.E. olaya aracılık yapan N.T. ile Maltepe'de bir kafeterya da buluşarak seri numaraları alınmış 50 bin lirayı teslim etti.
KAFETERYA DA FİLM GİBİ OPERASYON
Aracı N.T. parayla birlikte kafeteryadan ayrılarak 10 dakika otomobiliyle dolaşıp başka bir kafeteryada vergi müfettişlerinden H.K. ile buluştu. Polis şüphelilerin buluştuğu kafe de geniş güvenlik önlemleri aldı. İşyerinde çalışan garson ve valelerin yerini şüpheliye fark ettirmeden polis memurları aldı. Bazı polis memurları da işyerine müşteri gibi girerek masalara yerleşti. Bir süre oturan şüpheliler daha sonra parayı teslim etmek için dışarı çıktı. Para alışverişi sırasında harekete geçen polis ekipleri vergi müfettişi H.K. ile aracı N.T.'yi gözaltına aldı.
DİĞERLERİ DE YAKALANDI
Polis olayla ilgili sürdürdüğü operasyonda kimliklerini tespit ettiği diğer şüpheliler Mali müşavirlik yapan A.H.K. ile vergi müfettişleri E.D., M.A. ve M.K.'yı da olayla ilgili gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri Gasp Büro Amirliğinde yapıldı. Poliste işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.
OPERASYON KAMERADA
2 aylık teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından bir kafeteryada vale, garson ve müşteri kılığına giren polislerin operasyonu önce güvenlik kamerasına sonra da polis kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin kelepçelenmesi ve üzerlerinde çıkan paralar görülüyor
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