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        Haberler Yaşam 4 yıl önce sahiplendiği 'Binnaz'ı, otomobilin üzerinde gezdiriyor

        4 yıl önce sahiplendiği 'Binnaz'ı, otomobilin üzerinde gezdiriyor

        Bartın'da 64 yaşındaki Davut Öz'ün, 4 yıl önce yavruyken sahiplendiği Golden cinsi, 'Binnaz' adı verdiği köpek, şehir içi yolculuklarda sahibinin otomobilinin ön kaputunda seyahat ediyor. Köpeğin otomobilin kaputuna tutunduğunu ve tehlikeli olmadığını savunan Öz, "Uzak yerlere bu şekilde gittim. Hiç inmeden otomobilin üzerinde gidiyor. Otomobilin içine bindirmeye çalıştım ama başaramadım" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 14:54 Güncelleme: 06.11.2024 - 14:54
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        Kozcağız beldesinde yaşayan emekli iş makinesi operatörü Davut Öz, 4 yıl önce pazar yerinde gördüğü sahipsiz yavru köpeği beslemeye başladı.

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        Daha sonra veterinere götürüp, bakım ve aşılarını yaptırtan Öz, köpeği sahiplenip ‘Binnaz’ adını koydu.

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        Öz'ün Mustafa Kemal Caddesi'ndeki evinin önünden hiç ayrılmayan Binnaz, sahibini nereye giderse takip ediyor.

         

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        Binnaz, tehlikeli olmasına rağmen, şehir içi yolculuklarda sahibinin otomobilinin ön kaputu üstünde seyahat ediyor. Köpeği otomobilin üzerinde görenler fotoğraf çekerek, o anları sosyal medya hesaplarında paylaşıyor.

         

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        "GÖRENLER ÇOK ŞAŞIRIYOR, 'NASIL EĞİTTİN' DİYE SORUYORLAR"

        Davut Öz, köpeğin otomobilin kaputuna tutunduğunu ve tehlike olmadığını savunarak, "Bakmaya başladığım günden bugüne kadar benim peşimi hiç bırakmadı. Ben nereye gidersem peşimden geliyor. Ben arabaya binince hemen kaputun üzerine çıkar benimle birlikte seyahat eder. Kimseye saldırmaz. Sadece beni takip ediyor.

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        Ben de bakımını yapıyorum. Otomobilin kaputuna tırnaklarını geçiriyor ve düşmüyor. Uzak yerlere bu şekilde gittim. Hiç inmeden otomobilin üzerinde gidiyor. Köpeği otomobilin üzerinde görenler şaşırıyorlar, fotoğraf çekiyorlar. 'Bunu nasıl alıştırdın' diyen çok oldu. Ben de 'Eğitmedim, kendiliğinden oldu' diyorum. Otomobilin içine bindirmeye çalıştım ama başaramadım.

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        'Binnaz ben ne dersem' onu yaptı. Şu anda canlılar arasında en güvenilir olanı bu. Beni hiç bırakmıyor. Bu sene denize gittim. Orada ben denizdeyken denizden çıkmadı. Hep benle yüzdü. Hep beni takip ediyor. Onunla beraber çok mutluyum" diye konuştu.

        #Binnaz
        #otomobilin üzerinde gezdirilen köpek
        #haberler
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