4 yıl önce sahiplendiği 'Binnaz'ı, otomobilin üzerinde gezdiriyor

'Binnaz ben ne dersem' onu yaptı. Şu anda canlılar arasında en güvenilir olanı bu. Beni hiç bırakmıyor. Bu sene denize gittim. Orada ben denizdeyken denizden çıkmadı. Hep benle yüzdü. Hep beni takip ediyor. Onunla beraber çok mutluyum" diye konuştu.