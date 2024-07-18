4 yıllık sayısal bölümler neler? Sayısal puanla öğrenci alan bölümler ve taban puanları
YKS sonuçları açıklandı. Öğrenciler 25 Temmuz'da başlayacak olan tercih dönemi için araştırmalara başladı. Meslek seçiminde zorlanan üniversite adayları için sayısal alanda alım yapan tüm üniversitelerin ve taban puanlarının olduğu bir liste hazırladık. İşte, 2024 sayısal lisans bölümleri ve puanları...
YKS sonuçları açıklandı ve öğrenciler için meslek tercihi yapma zamanı geldi. Sayısal alanda ilerlemek isteyen öğrenciler için yüzlerce lisans bölümü yer alıyor. Sizler için dört yıllık sayısal bölümleri, taban puanlarını ve başarı sıralamasını derledik. İşte, 2024 sayısal ünversite bölümleri...
4 YILLIK SAYISAL BÖLÜMLER HANGİLERİ?
Aşağıdaki listeden 4 yıllık sayısal bölümlerin detaylı listesine ulaşabilirsiniz.
4 YILLIK SAYISAL BÖLÜMLERİN LİSTESİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ