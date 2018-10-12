40 yıl sonra yeni idrar yolu!

12.10.2018 - 17:31 | Güncelleme: AA

İzmir'de 40 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrası idrarını yapmakta zorlanan ve geçirdiği 30'a yakın operasyondan sonuç alamayan Mevlüt Okumuş, yeniden açılan idrar yolu sayesinde sağlığına kavuştu

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İzmir'de 40 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrası idrarını yapmakta zorlanan ve geçirdiği 30'a yakın operasyondan sonuç alamayan Mevlüt Okumuş, yeniden açılan idrar yolu sayesinde sağlığına kavuştu.

AA'nın haberine göre; Buca ilçesinde yaşayan Okumuş'a 1978 yılında geçirdiği trafik kazasından sonra idrar yolunda daralma ve ezilme teşhisi konuldu. Okumuş, geçen 40 yılda 30'a yakın operasyon geçirdi ancak iyileşemedi.

YENİ İDRAR YOLU AÇILDI

Okumuş, geçen ay Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Polikliniğine başvurdu. Doç. Dr. Tarık Yonguç tarafından muayene edilen Okumuş'a açık ameliyatla yeni idrar yolu yapılmasına karar verildi.

Okumuş'un vücuduna 3,5 saat süren ve tıpta da riskli görülen bir ameliyatla yeni idrar yolu açıldı. Hastanede tedavisi devam eden Okumuş, şikayetlerinden kurtuldu ve 40 yıl önceki yaşamına döndü.

Doç. Dr. Yonguç, Okumuş'un çektiği sıkıntıları görünce ameliyatla yeni bir idrar yolu yapma kararı aldığını söyledi.

Hastanın sağlığına kavuşması için tüm riskleri üstlendiğini belirten Yonguç, şöyle konuştu: "Hastamızın idrar yolunda 8 santimetre büyüklüğünde ciddi bir balonlaşma ve arkasında da daralma söz konusuydu. Bu balonlaşmadan yeni bir idrar yolu oluşturduk. Hastamız bundan sonra idrarını tek seferde artık rahat bir şekilde yapabilecek ve 40 yıl önceki gibi rahat bir yaşam sürebilecek."

Uyguladığı tedavinin sık kullanılan bir teknik olmadığına işaret eden Yonguç, ameliyatın üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen hastasının rahat bir şekilde idrarını yapmaya başladığını sözlerine ekledi.

"40 YIL SONRA ÇOK MUTLUYUM"

Mevlüt Okumuş da idrar yolunda yaşadığı rahatsızlıklardan dolayı yeniden sağlığına kavuşacağına inanmadığını dile getirerek, "Geçirdiğim kazadan bu yana idrarımı normal şekilde yapamıyordum. Ameliyat sonrası şimdi çok mutluyum. 40 yıl sonra yeniden doğmuş gibi oldum" ifadelerini kullandı.

Safiye Okumuş da eşinin yıllardır çok sıkıntı çektiğini, ameliyatın ardından hızla sağlığına kavuştuğunu görmenin kendisini mutlu ettiğini kaydetti.

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