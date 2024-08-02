40 yıllık eşini kaybeden adam kalp hastası oldu, 20 kilo verdi

Yaklaşık 40 yıldır İstanbul’da noter olarak çalışan Sait Karaarslan, hastalığı nedeniyle 65 günde 67 kilodan 47 kilolara kadar düştü. Şimdiye kadar ilaç bile kullanmadığını söyleyen hasta adam “Grip dışında hastalık bilmem. Ama Ramazan ayının ortalarında bir şey yiyip içemez hale geldim. Bunu ilk başlarda dışarıda yediğim yemeklere veya iftara bağlamıştım. Oruç tutmaya devam edip bayram sonuna kadar sabrettim ama müthiş bir kilo kaybı söz konusu oldu. Yediğim bir lokma saatlerce sancı sebebi oluyordu, kıvranıyordum. Ölmek istedim o derece hayattan bezmiş durumdaydım” ifadelerini kullandı.

Bayramdan sonra öncelikle evlerine yakın bir hastaneye gittiğini belirten Karaarslan, iç hastalıkları bölümüne müracaat etti. Orada çekilen ultrasonda prostatının olağandan daha büyük olduğu ortaya çıkınca acil bir üroloğa gözükmesi gerektiği söylendi. Onun üzerine ürolojiye giden Karaarslan sonrasında da Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Korhan Erkanlı’ya ulaştı.

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"MİDEMDE MÜTHİŞ BİR SANCI HİSSEDİYORDUM" Midesinde dayanılmaz bir sancı hissettiğini ifade eden Karaarslan, “Korhan hocama çok teşekkür ediyorum benimle çok güzel ilgilendi. Ameliyattan önce 4-5 gün yoğun bakımda tutarak ameliyata hazırladı. Ameliyata girecek halim de yoktu. O derece yiyip içemiyordum. İçtiğim su bile etkiliyordu. Midemde müthiş bir sancı hissediyordum. Dayanılacak gibi değildi. Ayağa kalkacak mecalim yoktu” diye konuştu. EŞİNİ 2023 AĞUSTOS'TA KAYBETTİ Hayata yeniden başladım diyen Karaaslan, geçen yıl 7 Ağustos’ta eşini kaybettiğini hastalığında bu kayıptan dolayı yaşadığı stresin etkili olabileceğini söyleyerek “Eşimle 40 yıl aynı hayatı paylaştık. Hayatımdaki en önemli stres kaynağı onun ölümü oldu” dedi.

"HASTA BİZE GELDİĞİNDE CİDDİ BİR KİLO KAYBI VARDI" Sait Karaarslan’ın ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Korhan Erkanlı, “Sait Bey öncelikle bize geldiğinde ciddi bir kilo kaybı vardı. 67 kilolardan 45 kilolara kadar düşmüştü. Hastamız acaba altta yatan bir kanser mi var diye bize araştırma amaçlı geldi. Araştırdığımızda hastamızın hiç yemek yiyemediğini fark ettik ve bağırsakları hiç çalışmıyordu. Bunun üstüne yaptığımız görüntülemelerde bağırsağa giden damarının tamamen tıkalı olduğunu fark ettik. Böbreğe giden damarda da tıkanıklık vardı. Araştırmaya başladığımız zaman gördük ki kalbinde yaklaşık 6 santim büyüklüğünde bir balonlaşma vardı. O balonlaşma içinde de pıhtılar vardı. Pıhtıların karın damarı ve böbrek damarını tıkadığını fark ettik” ifadelerini kullandı. REKLAM "HİÇBİR ŞEKİLDE AĞIZDAN YEMEK YİYEMİYOR, SU DAHİ İÇEMİYORDU" Balonlaşma çok acil bir durum olduğu için öncelikli olarak kalp ameliyatını yaptıklarını belirten Prof. Dr. Erkanlı, “Balonlaşmayı tamir ettikten sonra baypass da yapılması gerekiyordu. Onu da yaptık. Hastamızı bir hafta boyunca yoğun bakımda takip ettik. Çünkü hiçbir şekilde ağızdan yemek yiyemiyor, su dahi içemiyordu. Onu damardan besleyerek bir hafta boyunca beslenmesini o şekilde sağladık. Daha sonrasında ikinci seansta genel cerrahi ekiplerimizle beraber girdiğimiz ameliyatta ayaktan aldığımız damarı bağırsak damarına baypas yaparak bağırsaklarını çalışır hale getirdik” diye konuştu.