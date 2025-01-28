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        Haberler Gündem Medya 40 yıllık komşular canlı yayında yüzleşti!

        40 yıllık komşular canlı yayında yüzleşti!

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de bugün hararetli dakikalar yaşandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2025 - 20:31 Güncelleme: 28.01.2025 - 20:31
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        40 yıllık komşular canlı yayında yüzleşti!
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        Programda “40 yıllık komşumuz altınlarımızı alıp geri vermedi, dolandırıldık” diyen Temam Hanım, Ayzer Hanım ve Çiçek Hanım’ın isyanları büyük ses getirmişti. Bugün canlı yayına suçladıkları komşuları Satı da geldi.

        Stüdyoya gelen komşu Satı, ilginç açıklamalara imza attı.

        “Komşularımı dolandırmak istemedim. Nasıl böyle bir duruma düştük, nasıl dolandırmış oldum ben de anlamadım. Asıl mağdur benim çünkü ben de dolandırıldım.

        Altınları bozdurup Erol’a yolladım. Erol da paraları Ukrayna’da güzellik işi yapan, Adanalı bir kıza yolladı.” sözlerini kullandı.

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