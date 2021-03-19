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HaberlerGündem3. SayfaBİNBİR SURAT | Son dakika: 41,5 yıl hapis almıştı, gardıropta yakalandı
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41 yıl kesinleşmiş hapsi vardı! "Binbir surat Cemile!"

Adana’da, "silahlı yağma ve fuhuş yaptırmak" suçundan 2015 yılında, 41 yıl 6 ay 15 gün hapis ve 50 bin 335 lira para cezası alan kadın hükümlü Cemile A., saklandığı gardıropta yakayı ele verdi. Cemile A.'nın polise yakalanmamak için sürekli saç rengini değiştirdiği öğrenildi

BİNBİR SURAT | Son dakika: 41,5 yıl hapis almıştı, gardıropta yakalandı
41 yıl kesinleşmiş hapsi vardı! "Binbir surat Cemile!"
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İHA

Adana'da, Cemile A. 2015 yılında, “Silahla yağma ve fuhuş yapmak” suçundan 41 yıl 6 ay 15 gün hapis ve 50 bin 335 lira para cezasına çarptırıldı. Ancak Cemile A. tutuksuz yargılandığı için cezayı aldıktan sonra bir türlü bulunamadı.

YAKALAMAK İÇİN DEDEKTİFLER HAREKETE GEÇTİ

İHA'da yer alan habere göre sosyal medya hesaplarında da en son 2015 yılında paylaşım yapan hükümlü kadını yakalamak için Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı İnfaz Büro Amirliği dedektifleri harekete geçti.

SAÇ RENGİNİ, ADRESİNİ SÜREKLİ DEĞİŞTİRDİ

Hükümlü kadının yakalanmamak için sürekli saç rengini ve yaşadığı yeri değiştirdiğini tespit eden polis, hükümlü kadının Adana’da annesinin evine geleceğini belirleyerek evin etrafına pusu attı.

ANNESİ, EVDE OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Polis Cemile A.’nın annesin evine girdiğini görüp bir süre bekledikten sonra eve baskın yaptı. Ancak anne, kızının evde olmadığını öne sürdü.

GARDIROBUN İÇİNDE BULUNDU

Polis evde yaptığı aramada hükümlü kadını gardırobun içinde buldu. Cemile A. emniyete götürülüp işlemlerinin ardından adliyeye daha sonrada cezaevine götürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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