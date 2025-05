Turist geldiğinde bebek satıyoruz. Gidince gözleme yapıyoruz. 5 dil biliyorum Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, İngilizce ve Almanca. Turist gelince 'Where are you from?' nerelisin diye soruyorum. İtalyan ise 'Buongiorno' diyorum. Ben sorduğumda dilinden anladığımı fark ediyor. Turist geldiğinde ses tonundan hangi dil konuştuğunu anlıyorum. Yerli ve yabancı turistler, bu dilleri nasıl öğrendiğimize şaşırıyor. Bizden iyi biliyorsunuz diyorlar" diye konuştu.