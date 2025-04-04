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        Haberler Gündem 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu yeniden başladı

        43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu yeniden başladı

        Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesiyle dönüş yoluna geçen vatandaşlar, 43 ilin geçiş güzergâhı olan "kilit kavşak" Kırıkkale'de uzun araç kuyrukları oluşturdu. Havadan görüntülenen yoğun trafikte, yağmurun da etkisiyle zaman zaman yaralamalı ve maddi hasarlı kazalar meydana geldi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 22:59 Güncelleme: 04.04.2025 - 23:04
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        Kilit kavşakta yoğunluk
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        Ramazan Bayramı'nın sona ermesinin ardından memleketlerinden ya da tatil beldelerinden İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi yaşadıkları büyükşehirlere dönüş için yollara akın eden vatandaşlar trafik yoğunluğu oluşturdu.

        Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergâhı üzerinde yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de sürücüler, yoğun trafikle karşı karşıya kaldı. Özellikle Kırıkkale-Ankara D200 karayolunda akşam saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğu, havadan görüntülendi. Kırıkkale-Kayseri D765 karayolunda ise araç akışının daha akıcı olduğu gözlemlendi.

        Trafik ekipleri, yoğunluk yaşanan bölgelerde sürücüler için yönlendirme ve denetim faaliyetlerini hem havadan hem de karadan sürdürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kemerinizi takın, gözünüzü yoldan ayırmayın" mesajıyla sürücülere uyarıda bulundu. Açıklamada, trafik güvenliğinin sağlanması ve meydana gelebilecek kazaların önlenmesi amacıyla ekiplerin görev başında olduğu belirtildi.

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        YAĞMUR KAZALARI DA BERABERİNDE GETİRDİ

        Öte yandan, kent genelinde etkili olan yağmur sebebiyle karayolları yer yer kayganlaşırken, bu durum kazaları da beraberinde getirdi. Çevre yolunda seyreden N.I. yönetimindeki otomobil, E.D.'nin kullandığı araca arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan araç, bu kez S.Y.'nin idaresindeki 06 EBM 890 plakalı otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada aynı aileden H.I., K.B. ve E.E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla hastaneye sevk etti. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Aynı güzergahta yaşanan bir diğer kazada ise Ş.B. yönetimindeki araç, Z.A.'nın kullandığı otomobille çarpıştı. Kazaya, A.T.'nin kullandığı 55 APU 167 plakalı araç da karıştı. Kazada can kaybı yaşanmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Trafik ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından araçlar çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

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        #Kilit kavşak
        #Kırıkkale
        #haberler
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