43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu yeniden başladı

Ramazan Bayramı'nın sona ermesinin ardından memleketlerinden ya da tatil beldelerinden İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi yaşadıkları büyükşehirlere dönüş için yollara akın eden vatandaşlar trafik yoğunluğu oluşturdu.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergâhı üzerinde yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de sürücüler, yoğun trafikle karşı karşıya kaldı. Özellikle Kırıkkale-Ankara D200 karayolunda akşam saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğu, havadan görüntülendi. Kırıkkale-Kayseri D765 karayolunda ise araç akışının daha akıcı olduğu gözlemlendi.

Trafik ekipleri, yoğunluk yaşanan bölgelerde sürücüler için yönlendirme ve denetim faaliyetlerini hem havadan hem de karadan sürdürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kemerinizi takın, gözünüzü yoldan ayırmayın" mesajıyla sürücülere uyarıda bulundu. Açıklamada, trafik güvenliğinin sağlanması ve meydana gelebilecek kazaların önlenmesi amacıyla ekiplerin görev başında olduğu belirtildi.