Günlük trafiğin 3 katına çıktı

Ramazan Bayramı dolayısıyla verilen 9 günlük tatili değerlendiren gurbetçiler, memleketlerine gitmek üzere arefe gününde de yollara akın etti. 43 ilin bağlantı noktasındaki 'kilit kavşak'ta trafik yoğunluğu devam ediyor. Günlük yaklaşık 100 bin aracın geçtiği Kırıkkale-Samsun karayolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle zaman zaman trafik durma noktasına geliyor. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisi ekipleri yoğunluk karşısında almış olduğu tedbirlerle hummalı bir şekilde çalışmalarını gece-gündüz hem havadan hem de karadan sürdürüyor.

Kırıkkale Bölge Trafik Denetleme Şubesi önündeki denetimlere katılan Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu’dan trafik yoğunluğuyla ilgili bilgi aldı. Daha sonra bayram yolcuğuna çıkan sürücülerle sohbet etti. Uzunkaya, sürücülerin dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Araçlardaki çocuklara da trafik karnesi, kırmızı düdük, şapka, tişört hediye etti.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Uzunkaya, “9 günlük tatil olmasına ve geniş zamana yayılmış olmasına rağmen normal günlük trafiğin asgari 2 katı bazı yerlerde 3 katına çıkan bir araç yoğunluğu, saatlik ve günlük araç yoğunluğu olduğunu görüyoruz. 2 gün önce Gerede, Merzifon ve Tosya üzerinde incelemeler de bulunmuştuk. Sayın bakanımız İstanbul Bolu arası, dünde Balıkesir Karacabey güzergahında denetlemelerde bulundu. Bakan Yardımcılarımız, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdür Yardımcılarımız tüm illerimizin Valileri, Emniyet Müdürleri Jandarma Komutaları bayram boyunca yoğunluklu bir şekilde yollarda sokaklarda” dedi.

Trafikteki ölümlü ve yaralamalı kazaların rakamlarını da paylaşan Uzunkaya, “Bütün bunların tek bir amacı var; bir insanımızın dahi ölümünü engelleyecek bir katkı sağlayabilirsek bütün bu çekilen zahmetlere, yorgunluklara değer diye düşünüyoruz. Bir insanın ölümü, bir alemin ölümü gibidir. Yolda izde şu güzel bayramın tadını kaçıracak ölümlerin, yaralanmaların, acıların olmaması için bütün gayretimiz tüm personelimizle birlikte bunları sağlama noktasında çaba göstermek. Gelen rakamlara baktığımız da bu bayram münasebetiyle ilk 3 günlük ölüm rakamları önceki yılların bayram günlerinde ki ilk 3 günün rakamlarının yüzde 30-40’ı daha altında. Bu oldukça memnuniyet verici bir durum" diye konuştu.

“ÖLÜMLÜ KAZALARDA YÜZDE 31 AZALMA VAR"

“Ölümlü kazalarda yüzde 30’un üstünde yüzde 31 azalma var” diyen Uzunkaya, konuşmasını şu şekilde tamamladı:

“Biz tabii hiçbir insanımız ölmesin istiyoruz. Ama maalesef bunu bir türlü sağlayamadık. Her zaman diyoruz ki; hiç olmazsa bu bayram ölüm olmasın. Ya da bir gün dahi olsa trafik kazasında ölüm haberini almayacağımız bir günü toplum olarak, millet olarak başarabilir miyiz? Esasında istenirse başarılacağına inanıyoruz. Şundan da inanıyoruz. 2019’un ilk 5 aylık rakamlarına baktığımız da 2018’in ilk 5 ayına göre ölümlü kazalarda yüzde 30’un üstünde yüzde 31 azalma var. Yaralanmalı kazalarda yüzde 13 civarında azalma var. Yaralı sayısında yüzde 14 azalma var. Tüm kazalarda yüzde 13 azalma var. Ölü sayılarında da bir önceki yılın ilk 5 ayına göre yüzde 37 üzerinde bir azalma var.”