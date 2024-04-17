43. İstanbul Film Festivali başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) gerçekleştirilen festivalin açılış programında konuşan Festival Direktörü Kerem Ayan, 43. kez izleyicilerle bir araya gelmekten dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Ayan, festivalin kapanış töreninde dünya sinemasının usta yönetmenlerinden Wim Wenders ve Japon aktör Koji Yakusho'ya onur ödülü vereceklerini söyledi.

Ayan, 43 yıl önce festivalin ilk gösterimini Şişli'deki Konak Sineması'nda yaptıklarını belirterek, o günden bu yana Beyoğlu, Şişli ve Kadıköy'de film gösterimi gerçekleştirmeye devam ettiklerini söyledi.

Açılış töreninde ayrıca bu yılki Sinema Onur Ödülleri yönetmen ve senarist Engin Ayça ile oyuncu Meral Orhonsay'a verildi.

Fotoğraf: AA REKLAM Çeşitli belgesel film ve kültür programlarının yönetmenliğini üstlenen, başarılı kurmaca filmlerin yanı sıra birçok belgesele imza atan, sinemacıların yetişmesine de katkıda bulunan Ayça, "Herkese çok teşekkür ediyorum. Anneme, babama, sinemadaki çalışmalarıma katkı sunan bütün dostlara katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Beni buraya kadar getiren, buraya kadar taşıyan sevgili dostum, eşim Gülsen Tuncer'e de teşekkür ediyorum." dedi.

Fotoğraf: AA Sinemada 60'ı aşkın filmde rol alan ve kariyeri boyunca birçok ödüle layık görülen Yeşilçam oyuncularından Meral Orhonsay ise Zeki Ökten, Atıf Yılmaz ve Yavuz Özkan gibi hayatı kaybeden usta yönetmenlerin imkansızlıklar içerisinde Türk sinemasına büyük katkı sunduklarına dikkati çekerek, "Bu gece onları tekrar burada saygı ve sevgiyle, en içten duygularımla anmak istiyorum. Yine bütün bu filmlerde emeği geçen bütün arkadaşlarımızı da saygıyla selamlıyorum." diye konuştu. Törende ayrıca İstanbul Kültür Sanat Vakfı Genel Müdürü Görgün Taner, festivalin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan kurum ve kuruluşlara teşekkür plaketleri takdim etti.