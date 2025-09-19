Habertürk
        43 yıl sonra 'Söyletme Beni'

        43 yıl sonra 'Söyletme Beni'

        Nükhet Duru, ilk kez 1982'de yayınlanan 'Aşıksam Ne Fark Eder' albümünde söylediği 'Söyletme Beni'yi 43 yılın ardından yeniden yorumladı

        Habertürk
        Giriş: 19.09.2025 - 09:56 Güncelleme: 19.09.2025 - 09:56
        43 yıl sonra 'Söyletme Beni'
        Türk pop müziğinin güçlü yorumcusu Nükhet Duru, arka arkaya gelen teklileriyle müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor. Sanatçı, sözleri Çiğdem Talu’ya, müziği Melih Kibar’a, düzenlemesi Gökçer Turan’a ait olan efsane şarkı 'Söyletme Beni'yi DokuzSekiz Müzik etiketiyle yayınlıyor.

        Nükhet Duru, ilk kez 1982'de yayınlanan 'Aşıksam Ne Fark Eder' albümünde söylediği 'Söyletme Beni'yi 43 yılın ardından yeniden yorumladı. Şarkı, günümüz soundlarında hazırlanan modern bir düzenlemeyle dinleyicilerle buluşuyor.

        Nükhet Duru, 'Söyletme Beni'nin fotoğrafları için Ahmet Yürekli'nin objektifine poz verirken, şarkının video klibi İdil Dizdar ve Said Dağdeviren’in yönetmenliğinde Kilyos Kısırkaya’da çekildi.

