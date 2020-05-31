44 bin TL'ye satıldı

Yıldız Holding, Kovid-19 salgınıyla mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanları yararına düzenlenen ve sanat dünyasını bir araya getiren online müzayedeye destek verdi. Gelirin tamamı İstanbul Tıp Fakültesi Vakfı'na bağışlanacak müzayede, Artam Antik müzayede evi tarafından 30 Mayıs'ta online olarak gerçekleştirildi. Ekrem Yalçındağ'a ait 'Kontrastlar' adlı eser online müzayedede 44 bin TL'ye alıcı buldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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