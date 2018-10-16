İstanbul Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 'uyuşturucu ile mücadele’ kapsamında yapılan çalışmalarda, ilçede bulunan bir dürümcü dükkanını yakın takibe aldı. Yapılan çalışmaların ardından 9 Ekim'de söz konusu dürümcüye operasyon düzenleyen polis, işletme sahibi H.V.'yi (30) gözaltına aldı.

MAHKEMEYE ÇIKARILDI, TUTUKLANDI

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre baskın yapılan dürümcüde yapılan aramalarda daralı ağırlığı 4 kilo 500 gram gelen esrar maddesi ele geçirildi. 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan gözaltına alınan H.V., bir gün sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlının, ‘Kasten Yaralama’ suçundan da suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

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