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"#4525 #Kusursuz Cinayet" isimli filmin çekimlerine başlandı

Yönetmenliğini Biray Dalkıran’ın üstlendiği “#4525 #Kusursuz Cinayet” isimli filmin, senaryosu ‘Kanıt’’ dizisinin hayranlarının yoğun isteği üzerine geçtiğimiz günlerde yazıldı ve çekimlerine başlandı. #4525 #Kusursuz Cinayet” isimli film çok yakında beyaz perdede...

#4525 #Kusursuz Cinayet

#4525 #Kusursuz Cinayet” isimli film sosyal medya fenomenlerinin seri cinayetlere kurban gittiği bir olaylar zincirini konu alan senaryosuyla izleyicisini çok şaşırtacağa benziyor. Efsane dizi Kanıt’ın yönetmeni ve senaristinden yepyeni bir polisiye macera...



100. bölümünde ani bir final ile hayranlarını üzerek izleyicisine veda eden “Kanıt” ın, uzun süredir birçok televizyon kanalında yeniden ekrana geleceği konuşuluyordu. İlk bölümünden itibaren büyük bir hayran kitlesine ulaşan ve izleyicisini adeta ekranlara kilitleyen “Kanıt”, sevenlerinin yoğun isteği üzerine “Kanıt” dizisinin Yönetmeni Biray Dalkıran ve Senaristi Ahmet Saatçioğlu yepyeni bir polisiye için kolları sıvadı.

"KANIT" HAYRANLARI FİLM İÇİN GÜN SAYIYOR"

Emniyet müdürlüğü cinayet masasından Mehmet ve Yavuz baş komiserin bir seri katilin peşine düştüğü Kusursuz Cinayet isimli filmde “Kanıt” dizisinin “Kusursuz cinayet yoktur” sloganı bir kez daha hayat bulacak.

#4525 #Kusursuz Cinayet” isimli film çok yakında beyaz perdede...

 

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