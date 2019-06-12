#4525 #Kusursuz Cinayet” isimli film sosyal medya fenomenlerinin seri cinayetlere kurban gittiği bir olaylar zincirini konu alan senaryosuyla izleyicisini çok şaşırtacağa benziyor. Efsane dizi Kanıt’ın yönetmeni ve senaristinden yepyeni bir polisiye macera...

"KANIT" HAYRANLARI FİLM İÇİN GÜN SAYIYOR"

Emniyet müdürlüğü cinayet masasından Mehmet ve Yavuz baş komiserin bir seri katilin peşine düştüğü Kusursuz Cinayet isimli filmde “Kanıt” dizisinin “Kusursuz cinayet yoktur” sloganı bir kez daha hayat bulacak.

#4525 #Kusursuz Cinayet” isimli film çok yakında beyaz perdede...