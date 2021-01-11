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46 yılda sokağa atılan 100 bin kitabı toplayıp, dükkan açtı

İzmir'in Konak ilçesinde, 74 yaşındaki Doğan Karabil, kapıcılık yaptığı dönemde sokağa atılan kitapları toplamaya başlayıp, tezgah açtı. 46 yıl sonunda Karabil, tezgahını 100 binden fazla kitabın bulunduğu dükkana dönüştürdü. Farklı türde kitapların bulunduğu dükkanı, şimdilerde Karabil'in kızları işletiyor

46 yılda sokağa atılan 100 bin kitabı toplayıp, dükkan açtı
DHA

İzmirli Doğan Karabil 1975 yılında kapıcılık yaptığı dönemde, 'sokağa atılan kitapları çöpe gitmesin' diye toplayarak bir tezgah açtı. Daha sonra bir dükkan tutup, ikinci el kitap alıp satmaya başlayan Karabil, işi büyüttü.

DHA'nın haberine göre Karabil, dükkanındaki rafları 46 yılda her çeşitten toplam 100 binin üzerinde kitapla doldurdu.

Alsancak Mahallesi, 1440 Sokak'taki dükkanıyla zamanla İzmir'in en bilinen tanındık sahaflarından biri haline gelen Karabil, kitap severlere hizmet vermeye devam ediyor.

Babaları yaşlandığı için dükkanı kız kardeşiyle devraldıklarını söyleyen 39 yaşındaki Dilek Koca Karabil, "Babamın başladığı dönemlerde sahaf sayısı daha çokmuş. Fakat zamanla azalmış. Biz ikinci kuşak olarak sahaflığı devam ettiriyoruz. İzmir'in en eski sahafıyız. Pandemi öncesinde, 'Yeter ki oku, çay bizden' kampanyamız vardı. Üst katımızda plak vardı, gençler gelip oturuyorlardı. Sıcağı hissedip, plak dinliyorlardı, kitapları inceliyorlardı. Orta yaş sınıfı alt katta dolanıyordu. Kimisi ise sadece kitap kokusunu almak için geliyordu. 1 yaşındaki çocuk da geliyor, 90 yaşındaki beyefendi de geliyor. Sığamadığımız için karşıya bir dükkan daha açtık. Orada dil üzerine kitaplar var. Her dilden kitap bulunabilir. Mantar gibi ne kadar raf açarsanız o kadar kitap doluyor. Bu sokağı bana verseniz kitapla doldururum" dedi.

'BURADAN ÇIKAN KİTAP TEKRAR GELİYOR'

Sahaflığın ruhuna iyi geldiğini anlatan Dilek Koca Karabil, "Babam sahafta durduğu zaman okuyordu. Bir kitabı bırakıp, diğerini alıyordu. Hepsine göz gezdiriyordu. İçeriğini anlamaya çalışıyordu. Şu an 100 binin üzerinde kitap var. Plak, CD ve kaset de satıyoruz. Az da olsa, müşteriyi kırmamak amaçlı sıfır kitap da satıyoruz. Onun dışında ikinci el kitaplarımız var. Aklınıza gelen her türden kitap var. 'Tilkinin dönüp dolaşacağı yer kürkçü dükkanı' derler ya, o misal buradan çıkan kitap geri geliyor. Kitap okumalarını sağlayarak, İnsanların ruhunu doyuruyoruz. Bu çok güzel bir duygu. Umarım oğlum da ilerde bu işi yaşar. Kitap en iyi arkadaş, en iyi yalnızlık giderici. Bu pandemi döneminde evde sıkılanlar bol bol kitap okuyarak sıkıntılarını giderebilirler" diye konuştu.

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