Denizli'de başlattığı yemek yeme yarışmaları ile adından söz ettiren çöp şişçi Mehmet Kaya, yaptığı çöp şiş yeme yarışmalarında kadın şampiyon ile erkek şampiyonu yarıştırıp yeni bir rekortmen çıkardı.

İHA'nın haberine göre daha önce 30 dakikada 291 çöp şiş yiyen 21 yaşındaki hemşire Mihriban Kasap ile daha 46 dakikada 306 çöp şiş yiyen inşaatta demirci Muhammed Oğuzalp, yeni bir rekor için yarıştı.

Önlerine getirilen 320 çöp şiş, 3’er ayran, 2’şer salata ve 3’er lavaşı yemeye başlayan yarışmacılar, tabaklarındakileri bitirmek için kıyasıya yarıştı.

Yarışma sırasında zaman zaman ayağa kalkıp zıplayan Oğuzalp, kadın rakibinin 240 çöp şişten sonra pes etmesi üzerine yarışmayı bırakmayıp 48 dakikada 320 çöp şiş yemeyi başardı.

Oğuzalp’in yediği etin 3 kilo 200 gram olduğu ve yarışma sırasında yediği diğer yiyeceklerle toplamda midesine 4 buçuk kiloya yakın besin girdiği belirtildi.

Yarışmanın ödülünü sona bırakan işletme sahibi çöp şişçi Mehmet Kaya, Oğuzalp’in yapacağı düğünün tüm yemek masraflarını, mutfak takımı ve beyaz eşya malzemelerinin tamamının masrafını karşılayacağını açıkladı.

3 yıldır bu işi yaptığını belirten işletme sahibi Mehmet Kaya, yarışmacılarının çoğunun şehir dışından geldiğini ve yarışma için yoğun bir talebin olduğunu söyledi.

3 kilonun üzerinde çöp şiş yiyen Muhammed Özalp ise yarışma sonunda yaptığı açıklamada, "Gayet iyiyim. Ara ara zorlandım tabi 3 kilonun üzerinde et yiyoruz. Ödül benim için büyük bir sürpriz oldu. Hemen evlenmeyi düşünüyorum. Bunun sırrı yutmak, yavaş yavaş başlayıp sonra serileşmek" dedi.

İşletme tarafından sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan yarışmayı yüz binlerce kişi izledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ