        48 yaşındaki oyuncu Claire Brosseau ötenazi hakkı istiyor

        48 yaşındaki oyuncu Claire Brosseau ötenazi hakkı istiyor

        Birden fazla ruh sağlığı sorunuyla mücadele eden Kanadalı oyuncu Claire Brosseau, ötenaziyle hayatına son vermek istediği için dava açtı

        Giriş: 31.12.2025 - 13:38 Güncelleme: 31.12.2025 - 13:38
        Ötenazi hakkı istiyor
        Kanadalı oyuncu Claire Brosseau, Kanada'nın Tıbbi Destekli Ölüm programı aracılığıyla hayatına son vermek için dava açtı. Hayatı boyunca 'yıkıcı bir akıl hastalığı' ile mücadele ettiğini söyleyen 48 yaşındaki oyuncu, ötenazi ile hayata veda etmek istiyor.

        Claire Brosseau, sevgi dolu bir ailesi, arkadaşları ve köpeği olmasına rağmen, denediği tüm terapilerin akıl hastalığında iyileşme sağlamadığını söyleyerek ötanazi başvurusunda bulundu. Oyuncuya, 14 yaşındayken manik depresyon teşhisi konmuştu. Brosseau; anksiyete, kronik intihar düşüncesi, yeme bozukluğu, kişilik bozukluğu, madde bağımlılığı, travma sonrası stres bozukluğu ve bir dizi başka ruh sağlığı sorunu da yaşıyordu.

        RUH SAĞLIĞI HASTALIKLARI ÖTENAZİ KAPSAMI DIŞINDA

        Claire Brosseau, acılarına son vermek amacıyla 2021'de Tıbbi Destekli Ölüm programına başvurmuştu. Program, 'ciddi ve iyileştirilemez tıbbi rahatsızlıkları' olan hastaların doktor yardımıyla hayatlarına son vermelerine olanak tanıyor. Ancak Brosseau'nun başvurusu, ruh sağlığı sorunlarına ilişkin kısıtlamalar nedeniyle beklemede. Brosseau, bu dışlamanın ayrımcılık olduğunu savunarak dava açtı.

        Claire Brosseau'nun psikiyatristlerinden Dr. Mark Fefergrad, uzun süreli ve şiddetli ruh sağlığı sorunları yaşayan hastaların bile iyileştiğini gördüğünü belirterek, tıbbi destekli ölüme başvurma kararıyla ilgili endişelerini dile getirdi. NY Times'a verdiği konuşan doktor; "İyileşebileceğine inanıyorum. Tıbbi destekli ölümün onun için en iyi veya tek seçenek olduğunu düşünmüyorum" dedi.

