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Tarihte ilk kez Fransa’da ortaya çıktıktan sonra tüm dünyada kullanılmaya başlanan araç plakaları, günümüzde Türkiye’de de yasal bir zorunluluk olarak araçlarda yer almaktadır. Peki, 49 hangi şehrin plakası? Muş ilçelerinin plaka kodları nelerdir? İşte, 49 plaka numarası ile alakalı tüm detaylar…

49 Plaka Numarası Hangi İlin?

49 plaka kodu nereye ait sorusunun cevabı Muş vilayetidir. Daha önceleri Bitlis’e bağlı bir ilçe olarak bulunan Muş, 1929 yılında çıkartılan bir kanunla vilayet statüsüne sahip olmuştur.

Muş’un 49 plaka kodunu alması ise 1962 tarihinde gerçekleşmiştir. Eylül 1962 tarihinde çıkartılan bir yönetmelik, aynı yılın Ekim ayında yürürlüğe girmiş ve o gün için vilayet olan 67 şehre plaka numaraları verilmiştir. Muş ili de alfabetik sıralamadaki yeri sebebiyle 49 plaka numarasını almıştır. İlerleyen yıllarda Türkiye’de yeni vilayetlerin ortaya çıkmasıyla, plaka kodları da bu yeni illere paralel olarak arttırılmış ve bu sayı, günümüzde 81 vilayete eş olarak 81 sayısına kadar çıkarılmıştır.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan şehirlerden bir tanesi olan Muş’un yüzölçümü 8.090 kilometrekare, nüfusu ise 2022 yılında yapılan sayıma göre 399 bin 202’dir. Türkiye İstatistik Kurumu’nun yine 2022 yılında yayınlamış olduğu bir veride, Muş ilinde trafiğe kayıt edilmiş motorlu kara taşıtlarının sayısı ise 34 bin 795 olarak belirlenmiştir. Sayısı neredeyse 40 bine yaklaşan ve her biri 49 plaka koduna sahip olan bu araçlar arasında, özel amaç için ayrılmış araçlardan, kamu hizmetinde kullanılan taşıtlara, kişilere ait otomobillerden iş makinelerine kadar tüm araçlar yer almaktadır.

Muş İlçelerinin Plaka Kodları

Türkiye’de kullanılan taşıt kayıt plaka sisteminde, plakaların ilk sırasında yer alan harf ve harf kombinasyonları illeri; bu kodlardan hemen arkasından gelen harf ya da harfler ise o ile bağlı ilçeleri belirtmektedir. Bir plakada il kodundan sonra gelen harflere bakarak, o aracın hangi ilçede trafiğe kayıt edildiğini anlamak mümkündür.

Muş ilinin merkez ilçeleri, Varto ilçesi, Bulanık ilçesi ve Malazgirt ilçesinin plaka harf gruplarını yazımızın devamında bulabilirsiniz. İşte, Muş ilçelerinin plaka kodları:

Muş Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:

49 AC 001 - 49 AZ 999

49 J 1000 - 49 J 1999

49 M 0001 - 49 M 9999

49 T 0001 - 49 T 0599

49 T 0900 - 49 T 9999

Varto İlçesi Plaka Kodları:

49 F 0001 - 49 F 9999

49 J 4000 - 49 J 4999

49 T 0601 - 49 T 0699

Bulanık İlçesi Plaka Kodları:

49 D 0001 - 49 D 9999

49 J 2000 - 49 J 2999

49 T 0701 - 49 T 0799

Malazgirt İlçesi Plaka Kodları:

49 E 0001 - 49 E 9999

49 J 3000 - 49 J 3999

49 T 0801 - 49 T 0900