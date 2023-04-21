Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Trafik 49 Nerenin Plakası? 49 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
ABONE OL

49 nerenin plakası? 49 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Metal bir levha üzerine işlenmiş çeşitli harf ve rakamlardan meydana gelen taşıt plakaları, motorlu kara taşıtlarının ön ve arka tamponlarında yer alan birer tabeladır. Araçların trafikte denetlenmesini sağlayan ve aracın hem kendisine hem de sahibine birtakım sorumluluklar yükleyen araç plakaları, taşıtların yasal tescil belgeleri olarak kabul edilmektedir. Üzerinde yer alan harfler ve sayılarla, belirli coğrafyaları işaret eden plakalar, aynı zamanda her aracın kendisine özgüdür ve tektir. Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

49 Nerenin Plakası? 49 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
HABERTURK.COM

Tarihte ilk kez Fransa’da ortaya çıktıktan sonra tüm dünyada kullanılmaya başlanan araç plakaları, günümüzde Türkiye’de de yasal bir zorunluluk olarak araçlarda yer almaktadır. Peki, 49 hangi şehrin plakası? Muş ilçelerinin plaka kodları nelerdir? İşte, 49 plaka numarası ile alakalı tüm detaylar…

49 Plaka Numarası Hangi İlin?

49 plaka kodu nereye ait sorusunun cevabı Muş vilayetidir. Daha önceleri Bitlis’e bağlı bir ilçe olarak bulunan Muş, 1929 yılında çıkartılan bir kanunla vilayet statüsüne sahip olmuştur.

Muş’un 49 plaka kodunu alması ise 1962 tarihinde gerçekleşmiştir. Eylül 1962 tarihinde çıkartılan bir yönetmelik, aynı yılın Ekim ayında yürürlüğe girmiş ve o gün için vilayet olan 67 şehre plaka numaraları verilmiştir. Muş ili de alfabetik sıralamadaki yeri sebebiyle 49 plaka numarasını almıştır. İlerleyen yıllarda Türkiye’de yeni vilayetlerin ortaya çıkmasıyla, plaka kodları da bu yeni illere paralel olarak arttırılmış ve bu sayı, günümüzde 81 vilayete eş olarak 81 sayısına kadar çıkarılmıştır.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan şehirlerden bir tanesi olan Muş’un yüzölçümü 8.090 kilometrekare, nüfusu ise 2022 yılında yapılan sayıma göre 399 bin 202’dir. Türkiye İstatistik Kurumu’nun yine 2022 yılında yayınlamış olduğu bir veride, Muş ilinde trafiğe kayıt edilmiş motorlu kara taşıtlarının sayısı ise 34 bin 795 olarak belirlenmiştir. Sayısı neredeyse 40 bine yaklaşan ve her biri 49 plaka koduna sahip olan bu araçlar arasında, özel amaç için ayrılmış araçlardan, kamu hizmetinde kullanılan taşıtlara, kişilere ait otomobillerden iş makinelerine kadar tüm araçlar yer almaktadır.

Muş İlçelerinin Plaka Kodları

Türkiye’de kullanılan taşıt kayıt plaka sisteminde, plakaların ilk sırasında yer alan harf ve harf kombinasyonları illeri; bu kodlardan hemen arkasından gelen harf ya da harfler ise o ile bağlı ilçeleri belirtmektedir. Bir plakada il kodundan sonra gelen harflere bakarak, o aracın hangi ilçede trafiğe kayıt edildiğini anlamak mümkündür.

Muş ilinin merkez ilçeleri, Varto ilçesi, Bulanık ilçesi ve Malazgirt ilçesinin plaka harf gruplarını yazımızın devamında bulabilirsiniz. İşte, Muş ilçelerinin plaka kodları:

Muş Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:

  • 49 AC 001 - 49 AZ 999
  • 49 J 1000 - 49 J 1999
  • 49 M 0001 - 49 M 9999
  • 49 T 0001 - 49 T 0599
  • 49 T 0900 - 49 T 9999

Varto İlçesi Plaka Kodları:

  • 49 F 0001 - 49 F 9999
  • 49 J 4000 - 49 J 4999
  • 49 T 0601 - 49 T 0699

Bulanık İlçesi Plaka Kodları:

  • 49 D 0001 - 49 D 9999
  • 49 J 2000 - 49 J 2999
  • 49 T 0701 - 49 T 0799

Malazgirt İlçesi Plaka Kodları:

  • 49 E 0001 - 49 E 9999
  • 49 J 3000 - 49 J 3999
  • 49 T 0801 - 49 T 0900
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bingöl'de yıldırımın isabet ettiği kişi yaralandı
GÜNDEM Bingöl'de yıldırım düştü: 1 yaralı
2023 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2431 personel alımı başvurusu ne zaman, şartları neler?
GÜNDEM Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2431 personel ...
52 Nerenin Plakası? 52 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
GÜNDEM 52 nerenin plakası?
Ayvalık açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı
GÜNDEM Ayvalık açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı
51 Nerenin Plakası? 51 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
GÜNDEM 51 nerenin plakası?
50 Nerenin Plakası? 50 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
GÜNDEM 50 nerenin plakası?
Çankırı'da iki otomobil çarpıştı, 2'si ağır 6 kişi yaralandı
GÜNDEM İki otomobil çarpıştı: 2'si ağır 6 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi açıkladı! Doğalgaza indirim mi geldi, ne kadar indirim yapıldı, ücretsiz mi oldu, indirim ne kadar sürecek, kimleri kapsayacak, doğal gaz metre küp fiyatı ne kadar?
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Doğalgaz ücretsiz mi ...
48 Nerenin Plakası? 48 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
GÜNDEM 48 nerenin plakası?
En güzel, anlamlı, kısa, uzun 2, 3, 4 kıtalık 23 Nisan şiirleri 2023! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri ve sözleri
GÜNDEM En güzel 2, 3, 4 kıtalık 23 Nisan şiirleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.