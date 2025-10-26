Habertürk
        49 yıl önce alkolü bırakan Anthony Hopkins alkolik zamanlarını anlattı

        49 yıl önce alkolü bırakan Anthony Hopkins alkolik zamanlarını anlattı

        Hollywood'un usta oyuncusu Anthony Hopkins, alkolik olduğunu anladığı ana dair konuştu: Birini öldürebilirdim

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2025 - 11:11 Güncelleme: 26.10.2025 - 11:11
        "Birini öldürebilirdim"
        'Kuzuların Sessizliği' filminin yıldızı Anthony Hopkins, 49 yıldır alkolden uzak yaşıyor. Hopkins, hayatında önemli bir dönüm noktası olan alkolikliğini anlama anı üzerine konuştu.

        New York Times'ın podcast yayınına katılan 87 yaşındaki oyuncu; "Sarhoştum ve arabamı burada California'da karanlıkta sürüyordum. Nereye gittiğim hakkında hiçbir fikrim yoktu, birini ya da kendimi öldürebileceğimi fark ettiğimde bunu umursamadım" dedi. Alkolik olduğunu anladığı zaman için, "Aklım başıma geldi ve eski menajerime 'Yardıma ihtiyacım var' dedim" sözlerini kullandı.

        "Tam olarak saat 11'di. Ürkütücü kısım bu: Derin, güçlü bir düşünce veya ses benimle içeriden konuştu ve şöyle dedi: Her şey bitti. Şimdi yaşamaya başlayabilirsin. Ve hepsi bir amaç içindi, bu yüzden bir anını bile unutma" diyerek yaşadığı aydınlanma anını anlatan Oscar'lı yıldız, o iç sesin kendisinde alkol alma arzusunu tamamen ortadan kaldırdığını söyledi.

        "İçme özlemi benden alındı ya da gitti" diyen Anthony Hopkins; "Şimdi tanrısallık ya da hepimizin içimizde sahip olduğu ve bizi doğumdan, yaşam gücünden, ne olursa olsun yaratan güç dışında hiçbir teorim yok. Bu bir bilinç, inanıyorum. Tek bildiğim bu" ifadesini kullandı.

        "Biliyor musunuz, içki harika geliyor, çünkü sizi anında farklı bir alanda hissettiriyor" diyen Anthony Hopkins; "O günlerdeki oyuncular Peter O'Toole, Richard Burton, hepsi; o içki seanslarını hatırlıyorum ve şöyle düşünüyorum: Hayat bu. Biz asiyiz, yabancıyız, kutlayabiliriz. Ve aklımın arkasında şu ses vardı: Seni de öldürecek. Birlikte çalıştığım adamların hepsi gitti" şeklinde konuştu.

        Kendisine gelince, Anthony Hopkins hâlâ hayatta olduğu için minnettar olduğunu söyleyerek; “Hayatta korkunç zorluklar var ve siz onlara dikkat ediyorsunuz. Ama sonunda, 88 yaşına yaklaşırken, sabah uyanıyorum: Hâlâ buradayım diyorum. Nasıl? Bilmiyorum. Ama beni burada tutan her şeye, çok teşekkür ederim! Çok teşekkür ederim!" ifadesini kullandı.

        Geçtiğimiz aralık ayında, ünlü oyuncu, önemli bir dönüm noktası olan 49 yıllık ayıklığını kutladı. Anthony Hopkins, 29 Aralık'ta Instagram'da paylaştığı videoda, "49 yıl önce bugün durdum. Çok eğleniyordum. Ama sonra büyük, çok büyük bir belada olduğumu fark ettim. Çünkü hiçbir şey hatırlayamadım ve kafatasımda sarhoş şekilde bir araba sürüyordum" demişti.

        "Sonra o ölümcül günde yardıma ihtiyacım olduğunu fark ettim. Yani anladım" diye devam eden ünlü yıldız, "Benim gibi bir grup insanı aradım, alkolikleri. Bu kadardı. Ayık. Bu 49 yılda her zamankinden daha fazla eğlendim" şeklinde konuşmuştu.

        #Anthony Hopkins
        #alkolik
