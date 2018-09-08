4N1K İlk Aşk 9. son bölümün ardından, izleyiciler dizinin yeni bölüm fragmanını büyük bir merakla beklemeye başlamıştı. 4N1K İlk Aşk 10. yeni bölümden sahnelerin yer aldığı yeni bölüm fragmanı, yayıncı kuruluş tarafından bugün akşam saatlerinde yayınlandı. Yaprak'ın Barış'a tokat atmasının yanında, Sinan'ın yaşadığı üzüntü de fragmana damga vuruyor. Bunun yanında Ali'de gerçek annesinin kimliğini öğrenmek üzere. İşte 4N1K İlk Aşk 10. yeni bölüm fragmanı...

4N1K İLK AŞK 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

4N1K İLK AŞK 9. SON BÖLÜM

Ela Hoca ile konuşurlarken yakalanan Yaprak ve Barış zor durumda kalıyor. Ela Hoca’nın anlattıklarından etkilenen Ali ona yardım etmeye karar veriyor. Oğlunu bulmak için Ali çeteyi seferber ediyor. Yaprak ile Barış’ı sürekli yan yana bulan çete duruma el koyuyor. Kendine mesafe koyan çete ile Yaprak’ın arası ilk kez bozuluyor. Tekin ve Jülide, Ela’ya Barış ve Yaprak’la konuşup her şeyi inkar etmesi için baskı yapıyor. Sinan ile arası açılan Ece yaptığı seçimden dolayı çok pişman oluyor. Sinan’la konuşmaya çalışan Ece beklemediği bir tepki alıyor. Okula yeni gelen öğrenci ilginç tavırları ve hakkında çıkan dedikodular nedeniyle büyük gizem yaratıyor. Müdür ile arasını iyi tutmaya çalışan Yaprak, yeni öğrenciye rehberlik yapmaya gönüllü oluyor. Ancak Tuna hiç de göründüğü gibi bir çocuk değildir.

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