5 ayaklı kuzu dünyaya geldi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Doğançam Mahallesinde aile mesleği olarak küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Mesut Şen, doğum yapan koyunlarından birinin kuzusunun 5 ayaklı olduğunu fark etti.

Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, böylesi bir durumla ilk kez karşılaştığını belirterek, "Kuzu, diğer kuzulara göre daha büyük ancak ayağa kalkmakta zorlanıyor. Kemik ve eklem yapısı tamamen normal, sadece hareket edemiyor. Veterinerler de bu konuda net bir bilgi veremediler." dedi.

Bölgede hizmet veren veteriner hekim Mehmet Yüksel de bu tür doğumların nadir görüldüğünü ifade etti.

Yüksel, kuzunun muayenesinde yaşamsal fonksiyonlarını engelleyecek durum gözlenmediğini aktararak, "Bu tarz anomalilerin gerçekleşmesine, genetik faktörler, sürü içerisinde akrabalık oranının artması, beslenmedeki vitamin yetersizlikleri, gebeliğin erken dönemindeki enfeksiyonlar, ilaç kalıntıları veya bozuk yemlerdeki toksin kalıntıları rol oynayabilir." diye konuştu.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.