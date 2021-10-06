5 Ekim reyting sonuçları... AB ve total sıralama tablosu Pazartesi günü ekrana gelen yapımların ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor.

Ancak 5 Ekim reyting sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklandığında en kısa süre içerisinde sizlerle paylaşacağız.