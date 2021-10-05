5 Ekim Salı günü televizyon yayın akışı belli oldu. ATV, SHOW TV, FOX TV, TRT 1, KANAL D, STAR TV, TV8 ve pek çok kanal gün içerisinde ekranda olacak yapımları duyurdu. 5 Ekim akşamı televizyon ekranlarında Masumlar Apartmanı, İçimizden Biri, Çakallarla Dans 4, MasterChef Türkiye, Baht Oyunu, Ada Masalı gibi yapımlar reyting yarışına girecek. İşte yayın akışı....
TRT 1 YAYIN AKIŞI
11.30: Benim Adım Melek
15.00: Gönül Dağı
19.00: Ana Haber
19.55: İddiaların Aksine
20.00: Masumlar Apartmanı
00.15: Gönül Dağı
04.00: Yıldızların Yolu
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13.00: Bir Başka Güzel
15.00: Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.10: Senin Hayatın
18.45: Show Ana Haber Canlı
20.00: İçimizden Biri
00.15: Yalancı
02.30: Bir Başka Güzel
04.00: Yeni Gelin
ATV YAYIN AKIŞI
13.00: Gün Ortası
14.00: Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16.20: Esra Erol'da
19.00: ATV Ana Haber
20.00: Çakallarla Dans 4 / Yerli Sinema
22.20: Bir Zamanlar Çukurova
01.20: Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
03.45: Çakallarla Dans 4 / Yerli Sinema
05.00: Akıncı
KANAL D YAYIN AKIŞI
12.15: Gelinim Mutfakta
15.45: Ece Üner ile Susma
18.45: Kanal D Ana Haber
20.00: Baht Oyunu
00.15: Yargı
03.00: Gelinim Mutfakta
04.45: Ece Üner ile Susma
STAR TV YAYIN AKIŞI
13.00: Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16.00: Kiralık Aşk
18.30: STAR HABER (Ana Haber)
20.00: Ada Masalı
00.30: Sabahın Sultanı Seda Sayan
03.00: Güzel Köylü
05.00: Kiralık Aşk
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.00: En Hamarat Benim
16.00: Fulya ile Umudun Olsun
19.00: SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER
20.00: Evlilik Hakkında Her Şey
23.45: Kanunsuz Topraklar
02.45: Uzak Şehrin Masalı
04.45: En Hamarat Benim
06.00: Son Yaz
TV8 YAYIN AKIŞI
11.15: MasterChef Türkiye
16.00: Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20.00: MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00.15: Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03.00: Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
05.00: Dizi
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