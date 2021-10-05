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5 Ekim Salı bugün TV'de neler var? Show TV, TRT1, Kanal D, Star TV, Fox TV, TV8, ATV yayın akışı

Salı akşamını evinde televizyon izleyerek geçirecek olanlar "Bugün TV'de neler var?" sorusunu araştırıyor. Televizyon kanallarının günlük yayın akışı merak konusu oldu. Her akşam olduğu gibi bu akşam da pek çok dizi, film ve yarışma programı televizyon ekranlarında seyircilerle buluşacak. 5 Ekim Salı Show TV, TRT1, Kanal D, Star TV, Fox TV, TV8, ATV yayın akışı

5 Ekim Salı bugün TV'de neler var? Show TV, TRT1, Kanal D, Star TV, Fox TV, TV8, ATV yayın akışı

5 Ekim Salı günü televizyon yayın akışı belli oldu. ATV, SHOW TV, FOX TV, TRT 1, KANAL D, STAR TV, TV8 ve pek çok kanal gün içerisinde ekranda olacak yapımları duyurdu. 5 Ekim akşamı televizyon ekranlarında Masumlar Apartmanı, İçimizden Biri, Çakallarla Dans 4, MasterChef Türkiye, Baht Oyunu, Ada Masalı gibi yapımlar reyting yarışına girecek. İşte yayın akışı....

TRT 1 YAYIN AKIŞI

11.30: Benim Adım Melek
15.00: Gönül Dağı
19.00: Ana Haber
19.55: İddiaların Aksine

20.00: Masumlar Apartmanı

00.15: Gönül Dağı
04.00: Yıldızların Yolu

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00: Bir Başka Güzel
15.00: Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.10: Senin Hayatın

18.45: Show Ana Haber Canlı
20.00: İçimizden Biri

00.15: Yalancı
02.30: Bir Başka Güzel

04.00: Yeni Gelin

ATV YAYIN AKIŞI

13.00: Gün Ortası

14.00: Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16.20: Esra Erol'da
19.00: ATV Ana Haber
20.00: Çakallarla Dans 4 / Yerli Sinema

22.20: Bir Zamanlar Çukurova

01.20: Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
03.45: Çakallarla Dans 4 / Yerli Sinema
05.00: Akıncı

KANAL D YAYIN AKIŞI

12.15: Gelinim Mutfakta
15.45: Ece Üner ile Susma
18.45: Kanal D Ana Haber
20.00: Baht Oyunu
00.15: Yargı
03.00: Gelinim Mutfakta
04.45: Ece Üner ile Susma

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.00: Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16.00: Kiralık Aşk
18.30: STAR HABER (Ana Haber)
20.00: Ada Masalı
00.30: Sabahın Sultanı Seda Sayan

03.00: Güzel Köylü

05.00: Kiralık Aşk

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00: En Hamarat Benim
16.00: Fulya ile Umudun Olsun
19.00: SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER
20.00: Evlilik Hakkında Her Şey
23.45: Kanunsuz Topraklar

02.45: Uzak Şehrin Masalı
04.45: En Hamarat Benim

06.00: Son Yaz

TV8 YAYIN AKIŞI

11.15: MasterChef Türkiye
16.00: Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20.00: MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00.15: Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03.00: Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

05.00: Dizi

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